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Silná búrka v USA zabíjala: Na jazere Geneva Lake sa prevrátil čln! Zomreli traja ľudia

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(Zdroj: SITA/WISN-TV via AP)
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TASR

MADISON - Traja ľudia zahynuli a ďalších sedem sa v piatok podarilo zachrániť po tom, ako sa počas silnej búrky na juhu amerického štátu Wisconsin prevrátil čln na jazere Geneva Lake, uviedli tamojšie úrady. Informuje o tom agentúra AP.

Podľa zástupcu šerifa okresu Walworth Toma Hausnera bolo v okrese hlásených množstvo zranení po silnej búrke, ktorá vyvracala stromy, strhávala elektrické vedenie a poškodila viaceré budovy. Hausner uviedol, že nemá žiadne ďalšie informácie o osobách, ktoré zomreli, ani o zachránených. Dodal, že prípad vyšetruje polícia mesta Lake Geneva. Starosta mesta Lake Geneva Todd Krause vyhlásil mimoriadnu situáciu a uviedol, že jedna osoba utrpela ľahké zranenia po tom, ako ju zasiahol padajúci strom. Vo viacerých častiach mesta zároveň došlo k výpadkom elektrickej energie, uviedol vo vyhlásení.

Hausner uviedol, že okresné úrady prijali viacero volaní na tiesňovú linku 911, v ktorých ľudia hlásili škody a osoby uväznené v budovách a žiadali o pomoc. Dodal, že záchranári vyrazili na miesta okamžite, no ich zásah spomaľovalo popadané elektrické vedenie a stromy blokujúce cesty. „Elektrické vedenie je popadané doslova všade. Dôrazne vyzývame ľudí, aby sa k nemu nepribližovali,“ uviedol.

Záchranári museli spojiť sily

Hausner povedal, že jeho úrad požiadal o pomoc policajné zložky v susedných okresoch a tiež Úrad pre prírodné zdroje štátu Wisconsin. Jazero Geneva Lake v južnom Wisconsine priťahuje turistov z oblasti Chicaga a iných regiónov. Počet obyvateľov okresu Walworth, kde sa jazero nachádza, sa počas predĺžených víkendov takmer zdvojnásobí, povedal Hausner.

Silná búrka v USA
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: SITA/WISN-TV via AP)

Búrky, ktoré sa v piatok popoludní a večer prehnali stredozápadom USA, prinútili viaceré mestá zrušiť sviatočné festivaly a preložiť ohňostroje. Národná meteorologická služba vydala pre Lake Geneva v štáte Wisconsin výstrahu pred silnými búrkami. Predpoveď počasia na piatok počítala so silným dažďom a prehánkami pretrvávajúcimi až do Dňa nezávislosti a pravdepodobnosťou prehánok a búrok počas celého víkendu.

Viac o téme: ČlnTragédiaBúrkaUSAWisconsinGeneva Lake
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