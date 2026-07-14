Viaceré požiare v Petržalke! Jeden z nich napáchal škody za 55-tisíc eur, zhoreli aj autá

BRATISLAVA - V pondelok (13. 7.) večer horela na Panónskej ceste v bratislavskej Petržalke plechová stavba a porast. Požiar zasiahol aj štyri zaparkované autá. Vznikla tak materiálna škoda predbežne vyčíslená na 55.000 eur. Nikto sa nezranil. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
„Po príjazde na miesto bolo zistené, že požiar zasiahol aj uskladnený papier, rôzne horľavé kvapaliny, prázdne sudy od oleja a ďalší odpad nachádzajúci sa v bezprostrednej blízkosti stavby. Plamene sa zároveň rozšírili do interiéru objektu, kde boli uskladnené pneumatiky, a zasiahli aj štyri vedľa zaparkované osobné motorové vozidlá. Dve z vozidiel horeli a ďalšie dve boli poškodené vplyvom sálavého tepla,“ priblížil HaZZ.
Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali pomocou viacerých hasebných prúdov. Následne požiarisko skontrolovali termokamerou, vyhľadali a dohášali skryté ohniská a ochladzovali okolie, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru, opísal hasičský zbor. Na miesto udalosti privolali aj zisťovateľa príčin vzniku požiarov.
Polícia vyšetruje sériu nočných požiarov v Petržalke
Polícia sa v pondelok (13. 7.) večer a v noci zaoberala tromi požiarmi, ku ktorým došlo v krátkom čase v lokalite Panónskej cesty v bratislavskej Petržalke.Informoval hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Bratislave Lukáš Pecek. Prvý požiar vznikol krátko po 18.30 h v trávnatom poraste za areálom predajne motorových vozidiel na Panónskej ceste.
V priebehu večera vyslali policajtov aj k ďalšiemu požiaru trávy v blízkosti čerpacej stanice na Panónskej ceste. V tomto prípade nedošlo ku škode na majetku ani k zraneniu osôb. „Policajti na mieste vykonali potrebné prvotné úkony, ako aj pátranie po možných podozrivých za účelom náležitého objasnenia udalosti,“ uviedol Pecek. Hasiči vykonávali úkony na mieste požiaru vozidiel, pričom na miesto sa dostavil aj zisťovateľ príčin požiarov, ktorý nevylúčil úmyselné konanie.
„Vyšetrovaním presných príčin ako aj okolností, ktoré predchádzali vzniku série požiarov sa zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva PZ v Bratislave V, pričom preverujú všetky okolnosti vrátane možnej súvislosti medzi jednotlivými požiarmi,“ povedal Pecek. Polícia zároveň vyzýva občanov, ktorí boli svedkami týchto udalostí a v čase medzi 18.00 a 20.30 h sa pohybovali v okolí Panónskej cesty pri areáli predajne motorových vozidiel alebo pri priľahlej čerpacej stanici a všimli si podozrivé osoby, aby ju kontaktovali na bezplatnom čísle 158, prípadne formou správy na sociálnej sieti.