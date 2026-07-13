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Ohnivé peklo v Bangkoku: Požiar baru zabil 27 ľudí, stav 22 zranených je kritický

Forenzní policajti obhliadajú miesto požiaru v Bangkoku Zobraziť galériu (3)
Forenzní policajti obhliadajú miesto požiaru v Bangkoku (Zdroj: TASR/AP/Sakchai Lalit)
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ČTK

BANGKOK - Stav 22 ľudí zranených pri požiari baru v Bangkoku je kritický. Oznámil to dnes novinárom podľa agentúry Reuters guvernér thajskej metropoly Čadčart Sittipunt. Pri požiari, ktorý prepukol v nedeľu v noci, zahynulo 27 ľudí, ranených ich spolu 63.

Ide o jedno z najtragickejších nešťastí tohto druhu v Bangkoku za posledné roky. Príčina požiaru je zatiaľ neznáma. Thajský premiér Anutin Čánvirakun na základe výpovedí preživších uviedol, že sa krčma v bangkokskej štvrti Čatučak po vypuknutí požiaru rýchlo zaplnila dymom, čo donútilo mnoho ľudí utekať do zadnej časti podniku blízko toaliet, ale tam neboli žiadne požiarne východy.

Spálené topánky vidno pred krčmou, kde v Bangkoku zachvátil požiar
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Spálené topánky vidno pred krčmou, kde v Bangkoku zachvátil požiar  (Zdroj: TASR/AP/Sakchai Lalit)

Šesťdesiattri ranených bolo hospitalizovaných. Počet úmrtí sa ustálil na 27. Podľa agentúry DPA sa zasiahnutý podnik Rong Beer Na Ladprao nachádza blízko rušného trhu Čatučak, ktorý cez víkendy navštevujú desiatky tisíc ľudí, vrátane mnohých cudzincov. Zatiaľ nie je jasné, či sú medzi obeťami aj turisti.

Požiar v bare v Bangkoku
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Požiar v bare v Bangkoku  (Zdroj: TASR/AP/Sakchai Lalit)

Thajsko zažilo podobné tragédie už v minulosti. Napríklad 1. januára 2009 počas silvestrovskej noci pripravil požiar v klube Santika Club v Bangkoku o život 66 ľudí. Oheň vtedy zrejme zapálil ohňostroj v interiéri, napísala AP. V roku 2022 zahynulo 15 ľudí pri požiari v hudobnom klube v provincii Čchonburí ležiacej asi 160 kilometrov od Bangkoku.

Viac o téme: BarPožiarObeteThajsko
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