Škandál v 5* all inclusive hoteli v Turecku! Desiatky ľudí skončili v nemocnici, otrava jedlom?!

KUSADASI - Nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha a vysoká horúčka. Turisti, ktorí si pochutnávali v tureckom hoteli v štvrti Sahil Siteleri v Kuşadası, mali závažné problémy. Podľa medializovaných informácií zhruba 30 ľudí skončilo v nemocnici.
V tureckom letovisku Kuşadası v okrese Sahil Siteleri sa po večeri v hotelovom all-inclusive bufete začali objavovať problémy. Hostia päťhviezdičkového hotela hlásili nevoľnosť, vracanie, bolesti brucha a vysokú horúčku. O incidente informuje agentúra Interia s odvolaním sa na turecké médiá. Upozornil na to web Turizm News.
Na miesto boli privolaní záchranári. Predbežné odhady naznačujú, že približne 30 ľudí bolo prevezených do blízkych nemocníc. Niektorým hosťom bola poskytnutá okamžitá lekárska pomoc, ďalší museli zostať na pozorovaní.
Incident spustil kontroly v samotnom hoteli. Regionálne riaditeľstvo poľnohospodárstva a lesníctva a hygienické služby začali prípad vyšetrovať. Inšpektori odobrali vzorky jedál podávaných v bufete, ako aj vzorky z hotelového vodovodného systému. Odobraté vzorky sa teraz posielajú na laboratórne testy, aby sa určil zdroj problému.
Presná príčina otravy bude určená po obdržaní výsledkov laboratórnych testov. Zatiaľ nie je isté, či boli zdrojom konkrétne potraviny alebo voda.