MNOŽSTVO oklamaných! Slováci a Česi naleteli podvodníčke, skončili bez peňazí aj dovolenky: Obetí pribúda

BRATISLAVA/PRAHA - Niekoľko desiatok Čechov a Slovákov sa stalo obeťou premysleného podvodu pri plánovaní tohtoročnej exotickej dovolenky. Na sociálnych sieťach sa nechali zlákať ponukou ženy, ktorá vystupovala ako sprievodkyňa a sľubovala im atraktívny zájazd na Zanzibar. Ten sa však nikdy nemal uskutočniť a ľudia prišli o poriadny obnos peňazí.
So svojimi skúsnosťami sa obete posledné dni zverujú na sociálnej sieti. "Stala som sa, ako niektorí z vás, obeťou podvodu. V dobrej viere som s ňou začala spolupracovať a tiež preposielať jej peniaze od vás, ktoré ste poslali za účelom zaplatenia služieb, ktoré ona ponúkala. Avšak, bohužiaľ, 7. júla som zistila, že je všetko podvod. Aj ja som mala odletieť a predala mi falošnú letenku," napísala v skupine na sociálnej sieti pani Radka, ktorá komunikovala s leteckou spoločnosťou, od ktorej bola letenka a tá jej potvrdila, že letenka je falošná a že nie je na zozname cestujúcich. Ihneď preto išla na políciu nahlásiť podvod.
V tejto súvislosti žiada ďalších poškodených, aby sa jej ozvali. "Na všetky transakcie na preposielanie peňazí na jej účet mám dôkazy a sú predložené polícii. Prosím teda o súčinnosť ďalších podvedených ľudí, nech je dôkazov čo najviac," vyzýva Češka, ktorá sa s podvodníčkou už nemôže žiadnym spôsobom spojiť, pretože si ju všade zablokovala.
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Na príspevok okamžite zareagovali viaceré obete. "Akurát som teraz na to prišla, že ma pani oklamala o 4300 €, peniažky som posielala na Vaše meno," zareagovala na príspevok Slovenka.
"Ja som našla túto pani na Facebooku, kde mala recenzie aj s mnoho fotkami, ktoré pravdepodobne niekomu ukradla. Keď som s ňou telefonovala, pozdravila ma 'aloha' a na Whatsappe bola aktívna, keď my sme mali noc, aby som mala dojem, že je na opačnej strane zeme a má deň. IČO bolo platné, recenzie vzbudzovali dojem, že je všetko v poriadku. Letenka bola lacná, pani to 'kupovala' v skupine, takže to vyšlo za lepšiu cenu. Dnes mi volal pán z banky, či som prevádzala nejaké peniaze a či je tá platba v poriadku, či neviem o tom, že je to podvod. Vraj sa mám obrátiť na políciu, mám faktúru, potvrdenie o platbe. Peniaze mi to asi nevráti, to viem, ale keby aspoň prišli na to, kto to robí a dostali ho. Ja som prišla, našťastie, 'iba' o pár tisíc a vďakabohu pani zmizla mne zo života ešte predtým, ako som jej zaplatila viac," napísala v pondelok Slovenka Michaela.
Podvodníčka zneužila mená skutočných osôb
Už minulý týždeň sa objavili príspevky oklamaných ľudí. Mnohí mali odletieť z Viedne 15. augusta, nakoniec ostanú doma bez dovolenky a bez peňazí. Ozvala sa aj Češka, ktorej meno a údaje podvodníčka ukradla a zneužila. "Zistila som, že pani robila podvody pod mojim menom a s mojimi fakturačnými údajmi. Budem to riešiť na polícii, keďže moje údaje boli zneužité," napísala pani Alexandra, ktorá žiada obete, ktoré majú nejakú komunikáciu, doklady alebo faktúry, aby jej ich zaslali.
Podľa mnohých poškodených nejde o prvý prípad, kedy táto "sprievodkyňa" ľudí oklamala. Viacerí upozorňujú, že podobné zájazdy ponúkala už v minulosti, napríklad do Peru či Mexika. "Tiahne sa to už niekoľko rokov. Stále iné mená, iné krajiny," varovala jedna z používateľiek na Facebooku. Ďalšia žena dodala, že problém riešili už vlani. "Bolo nás veľa. Bez výsledku. Peniaze sme už nikdy nevideli," uviedla.
V Česku sa už tým zaoberá polícia
Prípadu sa už venuje česká polícia. Ústeckí kriminalisti pre portán tn.nova.cz potvrdili, že preverujú podozrenie na podvodnú "cestovnú kanceláriu", ktorá cez sociálne siete ponúkala zájazdy, hoci sa nikdy neuskutočnili. "Na sociálnych sieťach sa objavujú podvodníci, ktorí ponúkajú zahraničné pobyty, no v skutočnosti nič nezabezpečia. O tom sa presvedčila aj žena z Teplicka, ktorá si vo facebookovej skupine objednala pobyt na Zanzibare pre dve osoby. Po telefonickej a e‑mailovej komunikácii uhradila 44‑tisíc korún na uvedený účet," uviedli policajti.
Redakcia Topky.sk kontaktovala so žiadosťou o stanovisko aj slovenskú políciu. V prípade vyjadrenia článok aktualizujeme.