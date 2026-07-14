Cestujete na dovolenku? Toto je chyba, ktorá vám môže pokaziť celú cestu

BRATISLAVA - Pred cestou na dovolenku by sa nemali jesť mastné jedlá a počas jazdy netreba sledovať mobil alebo čítať knihu. V opačnom prípade riskujeme žalúdočné problémy, ktoré súvisia s kinetózou. V relácii TASR TV Zdravie to konštatovala farmaceutka najväčšej siete lekární na Slovensku Lívia Jendrálová.
Ako dodala, ľuďom, ktorým býva v dopravných prostriedkoch zle, môže pomôcť aj sedenie v smere jazdy, pohľad na nehybný bod alebo horizont a prísun čerstvého vzduchu. „Môžeme mať so sebou preventívne lízanky, zázvorové cukríky, môžeme byť aj ľahko oblečení, to nám tiež vie pomôcť, nakoľko vyššie teploty môžu zhoršovať priebeh kinetózy,“ doplnila. Dôležité je podľa farmaceutky nezabúdať ani na pitný režim. Po ruke by sme mali mať fľašu s vodou. „Pitný režim je veľmi dôležitý, avšak neodporúčam piť sýtené nápoje,“ zdôraznila Jendrálová. Podľa nej nie je vhodné konzumovať ani alkohol.
Kedy užiť lieky
Pokiaľ vieme, že nám pri cestovaní býva zle a hrozí nám kinetóza, treba lieky užiť už polhodinu až hodinu pred cestou, aby stihli začať účinkovať. „Dajú sa kúpiť aj prípravky na rastlinnej báze, väčšinou obsahujú zázvor. Sú v rôznych formách, či už v tabletách alebo ako cmúľacie cukríky, v sprejovej forme a takisto existujú napríklad aj lízanky prispôsobené veku, teda pre tých najmenších cestujúcich,“ spresnila.
Farmaceutka upozornila, že výber lieku na kinetózu by mal byť individuálny. Treba brať ohľad na vek, tehotenstvo alebo ľudí, ktorí v rámci nejakých diagnóz môžu užívať ďalšie lieky. „Kým odporučíme liek, tiež sa pýtame, či budete šoférovať alebo obsluhovať nejaký stroj alebo či budete vykonávať aj nejakú činnosť, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť,“ vysvetlila. Čo sa týka dopravných prostriedkov, najväčšie prejavy kinetózy sa zvyčajne dostavia pri cestovaní loďou. Dôvodom je nepravidelnosť pohybov na mori, pri ktorých sa môže častejšie objaviť zvracanie. „Dobre je sadnúť si tam, kde má dopravný prostriedok svoje ťažisko, kde najmenej cítiť práve tie nepravidelné pohyby,“ poradila Jendrálová.
Kinetóza podľa nej nie je výnimočný problém, zle pri cestovaní môže byť aj inak úplne zdravému človeku. „Vzniká najmä vtedy, keď mozog získava protichodné informácie z ucha, svalov aj očí,“ priblížila farmaceutka s tým, že ochorenie sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, najčastejšie je to nevoľnosť alebo slinenie. „Začiatok kinetózy môže signalizovať aj studený pot,“ dodala. Postihnutý môže podľa nej výrazne zblednúť, mať bolesti hlavy a tiež zvracať.
Najrizikovejšou skupinou sú deti
Najrizikovejšou skupinou sú podľa lekárničky deti. „Kinetóza sa u nich objavuje približne od druhého do 12. roka života, pretože ich aparát sa stále vyvíja,“ vysvetlila. Náchylnejšie na nevoľnosti pri cestovaní môžu byť tiež tehotné ženy, ženy počas menštruačného cyklu alebo pri hormonálnych výkyvoch. Čím je človek starší, tým mu podľa odborníčky hrozí menej, že by mal problémy s kinetózou. V tejto súvislosti upozornila, že pokiaľ sa nevoľnosť objavuje aj inokedy ako pri cestovaní, treba zvýšiť pozornosť a vyhľadať lekára. „Najmä ak sa pridá aj zhoršenie sluchu, točenie hlavy počas dňa alebo hučanie v ušiach,“ podotkla Jendrálová.