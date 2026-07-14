Utorok14. júl 2026, meniny má Kamil, Lara, zajtra Henrich

Cestujete na dovolenku? Toto je chyba, ktorá vám môže pokaziť celú cestu

Ilustračné foto Zobraziť galériu (2)
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/ © Zoznam/
TASR

BRATISLAVA - Pred cestou na dovolenku by sa nemali jesť mastné jedlá a počas jazdy netreba sledovať mobil alebo čítať knihu. V opačnom prípade riskujeme žalúdočné problémy, ktoré súvisia s kinetózou. V relácii TASR TV Zdravie to konštatovala farmaceutka najväčšej siete lekární na Slovensku Lívia Jendrálová.

Ako dodala, ľuďom, ktorým býva v dopravných prostriedkoch zle, môže pomôcť aj sedenie v smere jazdy, pohľad na nehybný bod alebo horizont a prísun čerstvého vzduchu. „Môžeme mať so sebou preventívne lízanky, zázvorové cukríky, môžeme byť aj ľahko oblečení, to nám tiež vie pomôcť, nakoľko vyššie teploty môžu zhoršovať priebeh kinetózy,“ doplnila. Dôležité je podľa farmaceutky nezabúdať ani na pitný režim. Po ruke by sme mali mať fľašu s vodou. „Pitný režim je veľmi dôležitý, avšak neodporúčam piť sýtené nápoje,“ zdôraznila Jendrálová. Podľa nej nie je vhodné konzumovať ani alkohol.

Kedy užiť lieky

Pokiaľ vieme, že nám pri cestovaní býva zle a hrozí nám kinetóza, treba lieky užiť už polhodinu až hodinu pred cestou, aby stihli začať účinkovať. „Dajú sa kúpiť aj prípravky na rastlinnej báze, väčšinou obsahujú zázvor. Sú v rôznych formách, či už v tabletách alebo ako cmúľacie cukríky, v sprejovej forme a takisto existujú napríklad aj lízanky prispôsobené veku, teda pre tých najmenších cestujúcich,“ spresnila.

Cestujete na dovolenku? Toto
Zobraziť galériu (2)
 (Zdroj: Getty Images)

Farmaceutka upozornila, že výber lieku na kinetózu by mal byť individuálny. Treba brať ohľad na vek, tehotenstvo alebo ľudí, ktorí v rámci nejakých diagnóz môžu užívať ďalšie lieky. „Kým odporučíme liek, tiež sa pýtame, či budete šoférovať alebo obsluhovať nejaký stroj alebo či budete vykonávať aj nejakú činnosť, ktorá si vyžaduje zvýšenú pozornosť,“ vysvetlila. Čo sa týka dopravných prostriedkov, najväčšie prejavy kinetózy sa zvyčajne dostavia pri cestovaní loďou. Dôvodom je nepravidelnosť pohybov na mori, pri ktorých sa môže častejšie objaviť zvracanie. „Dobre je sadnúť si tam, kde má dopravný prostriedok svoje ťažisko, kde najmenej cítiť práve tie nepravidelné pohyby,“ poradila Jendrálová.

Kinetóza podľa nej nie je výnimočný problém, zle pri cestovaní môže byť aj inak úplne zdravému človeku. „Vzniká najmä vtedy, keď mozog získava protichodné informácie z ucha, svalov aj očí,“ priblížila farmaceutka s tým, že ochorenie sa môže prejavovať rôznymi spôsobmi, najčastejšie je to nevoľnosť alebo slinenie. „Začiatok kinetózy môže signalizovať aj studený pot,“ dodala. Postihnutý môže podľa nej výrazne zblednúť, mať bolesti hlavy a tiež zvracať.

Najrizikovejšou skupinou sú deti

Najrizikovejšou skupinou sú podľa lekárničky deti. „Kinetóza sa u nich objavuje približne od druhého do 12. roka života, pretože ich aparát sa stále vyvíja,“ vysvetlila. Náchylnejšie na nevoľnosti pri cestovaní môžu byť tiež tehotné ženy, ženy počas menštruačného cyklu alebo pri hormonálnych výkyvoch. Čím je človek starší, tým mu podľa odborníčky hrozí menej, že by mal problémy s kinetózou. V tejto súvislosti upozornila, že pokiaľ sa nevoľnosť objavuje aj inokedy ako pri cestovaní, treba zvýšiť pozornosť a vyhľadať lekára. „Najmä ak sa pridá aj zhoršenie sluchu, točenie hlavy počas dňa alebo hučanie v ušiach,“ podotkla Jendrálová.

Viac o téme: DovolenkaNevoľnosťKinetózaCestovanie
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Marika Gombitová si užila
Gombitová na dobrodružnej ceste: Svet, aký poznala len z rozprávania! To bolo ródeo
Domáci prominenti
Chystáte sa na dovolenku?
Chystáte sa na dovolenku? Letisko upozorňuje na dôležité pravidlo pred odletom
Domáce
Peklo v CHORVÁTSKU: Rodinka
Peklo v CHORVÁTSKU: Rodinka si prišla užiť dovolenku, s tromi deťmi a bábätkom museli náhle UTIECŤ z pláže!
Zahraničné
Dovolenka sa môže skončiť
Dovolenka sa môže skončiť ešte na letisku: Týchto sedem chýb s pasom robí každý rok množstvo ľudí
hashtag.sk

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Slovensko predstavilo kandidatúru na členstvo v Bezpečnostnej rade OSN
Slovensko predstavilo kandidatúru na členstvo v Bezpečnostnej rade OSN
Správy
Cibulková zažiarila na Wimbledone! Aha, s kým trávila čas mimo kurtu
Cibulková zažiarila na Wimbledone! Aha, s kým trávila čas mimo kurtu
Prominenti
Petrásek o aktuálnych prácach na Kapušianskom hrade
Petrásek o aktuálnych prácach na Kapušianskom hrade
Správy

Domáce správy

Nový spôsob platenia je
Nový spôsob platenia je bližšie: Digitálne euro príde aj na Slovensko
Domáce
FOTO Veľký požiar v Petržalke!
Veľký požiar v Petržalke! Napáchal škody za 55-tisíc eur, zhoreli aj autá
Domáce
Richard Takáč
Vláda rozhodne o žalobe proti nariadeniu o deregulácii nových GMO, uviedol Takáč
Domáce
Na Slovensku chýba krvná skupina 0 negatív: NTS žiada darcov o pomoc
Na Slovensku chýba krvná skupina 0 negatív: NTS žiada darcov o pomoc
Bratislava

Zahraničné

Šandál v 5* all
Šandál v 5* all inclusive hoteli v Turecku! Desiatky ľudí skončili v nemocnici, otrava jedlom?!
Zahraničné
Benjamin Netanjahu
V Ríme sa koná ďalšie kolo rokovaní medzi Libanonom a Izraelom: Riešia stiahnutie vojakov
Zahraničné
Protest pri hraniciach s
Protest pri hraniciach s Chorvátskom: Obyvatelia tvrdia, že ich nové pravidlá pripravili o bežný život
Zahraničné
Prezident Azerbajdžanskej republiky Ilhan
Pellegrini po rokovaní s Alijevom v Azerbajdžane: Chceme spoločné projekty, nie len obchod
Zahraničné

Prominenti

Dominka Cibulková a Barbora
Cibulková zažiarila na Wimbledone! Aha, s kým sa bozkávala na kurte
Domáci prominenti
Mario Cimarro
Hviezda Skrytej vášne v rukách polície: FOTO v putách!
Zahraniční prominenti
Anna Šišková s rodinou
Šokujúce priznanie Doroty Nvotovej: Ďalšia nevyliečiteľná diagnóza!
Domáci prominenti
Brad Pitt a Angelina
Definitívny koniec Brangeliny! Ďalšie dve deti Brada Pitta sa zriekajú jeho mena!
Zahraniční prominenti

Zaujímavosti

Chlpatý milovník hôr: Túlavý
Chlpatý milovník hôr: Túlavý pes sám zdolal Kriváň aj turistické chodníky k plesám
dromedar.sk
Cestujete na dovolenku? Toto
Cestujete na dovolenku? Toto je chyba, ktorá vám môže pokaziť celú cestu
Zaujímavosti
Poštípal vás komár alebo
Poštípal vás komár alebo kliešť? Lekári povedali, ako rozoznať 11 najčastejších štípancov
Zaujímavosti
Guľomet začal rotovať a
Lietajúci Rus poslal internet do kolien: VIDEO Testoval nový Putinov arzenál
Zaujímavosti

Dobré správy

Trend longevity sa rieši
Fenomén, ktorý ovplyvní aj Slovákov: Tento nový trend úplne mení pravidlá hry
Domáce
Do slovenských obchodov dorazili
Do slovenských obchodov dorazili nové nanuky: Ktorý z nich vyskúšate ako prvý?
feminity.sk
Prestala chodiť medzi ľudí:
Prestala chodiť medzi ľudí: Tento problém vzal Márii radosť zo života, našla však riešenie!
plnielanu.sk
FOTO Projekt Metropolisu sa dostáva
Top terasy s výhľadom na hrad? Takáto ponuka sa v Bratislave len tak nezopakuje
Domáce

Ekonomika

Lacná elektrina nestačí: Nová štúdia ukázala, prečo u nás elektromobily často nedávajú finančný zmysel!
Lacná elektrina nestačí: Nová štúdia ukázala, prečo u nás elektromobily často nedávajú finančný zmysel!
Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!
Slovenská pošta zatvára ďalšie pobočky: Starostovia protestujú, pošta hovorí o nevyhnutnej záchrane!
Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Slovensko terčom ruských hackerov: EÚ obvinila tajnú službu FSB z priameho riadenia kyberútokov!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!
Prichádzajú dôležité zmeny, ktoré môžu pomôcť mnohým rodinám: Platiť začnú už o pár dní!

Šport

Biatlonový svet zasiahla náhla a zdrvujúca správa: Zomrela olympijská víťazka
Biatlonový svet zasiahla náhla a zdrvujúca správa: Zomrela olympijská víťazka
Biatlon
FOTO Nórov vítalo doma viac ako 100-tisíc ľudí: Počas osláv sa stal paradox, ktorému sa až nechce veriť
FOTO Nórov vítalo doma viac ako 100-tisíc ľudí: Počas osláv sa stal paradox, ktorému sa až nechce veriť
MS vo futbale
Bojuje o život: Bývalý futbalista je v kóme, klub žiada o pomoc prostredníctvom zbierky
Bojuje o život: Bývalý futbalista je v kóme, klub žiada o pomoc prostredníctvom zbierky
Nemecko
Správu potvrdil po boku svojej manželky a detí: Tenisová hviezda prekvapila nečakaným vyhlásením
Správu potvrdil po boku svojej manželky a detí: Tenisová hviezda prekvapila nečakaným vyhlásením
ATP

Auto-moto

FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
FOTO: Lamborghini Urus SE Performante - Áno Urus je tu a je ešte lepší
Predstavujeme
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
FOTO: Hennessey Performance predstaví nový Venom F5-M v Goodwoode: 2000 koní a manuál!
Predstavujeme
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Časť D3 na Kysuciach na mesiac uzavrú. Už v nedeľu
Doprava
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
TEST: Mazda CX-60 3.3 E-Skyactiv-D - jednorožec medzi autami
Klasické testy

Kariéra a motivácia

Z kamoša šéfom: Ako prežiť povýšenie zvnútra tímu a nestratiť priateľov ani rešpekt?
Z kamoša šéfom: Ako prežiť povýšenie zvnútra tímu a nestratiť priateľov ani rešpekt?
Kariérny rast
Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Prečo je obyčajné „Ďakujem“ najlacnejším a najúčinnejším benefitom vo firme?
Vzťahy na pracovisku
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Zmena vo firme nemusí vyvolať chaos: Ako ju správne komunikovať a prijať
Prostredie práce
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Ako prežiť prvé 3 mesiace v novej práci a úspešne zvládnuť skúšobnú dobu
Prostredie práce

Varenie a recepty

Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Obedy do krabičky na kúpalisko aj do práce: 13 jedál, ktoré chutia skvele aj za studena.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Zhorkol vám guláš? Toto sú 4 najčastejšie dôvody, prečo sa to deje.
Smrdí vám kuchynská hubka? Vyskúšajte tento instagramový trik
Smrdí vám kuchynská hubka? Vyskúšajte tento instagramový trik
Rady a tipy
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Chýba vám vajíčko do koláča? Týchto 5 surovín ho spoľahlivo nahradí
Rady a tipy

Technológie

Slávne fotografie čiernych dier skrývajú bizarnú pravdu. Jeden záber môže ukazovať viacero okamihov naraz
Slávne fotografie čiernych dier skrývajú bizarnú pravdu. Jeden záber môže ukazovať viacero okamihov naraz
Veda a výskum
Nový malvér RedHook pre Android ti môže vybieliť účet bez toho, aby si si niečo všimol
Nový malvér RedHook pre Android ti môže vybieliť účet bez toho, aby si si niečo všimol
Android
Tieto vírusy môžu ohroziť celé ľudstvo: Vedci ukázali, čo z nich môže spraviť pôvodcov ďalšej pandémie
Tieto vírusy môžu ohroziť celé ľudstvo: Vedci ukázali, čo z nich môže spraviť pôvodcov ďalšej pandémie
Veda a výskum
Prvá operácia svojho druhu na svete. Ukrajina vysadila bojového robota na pobreží kontrolovanom Ruskom
Prvá operácia svojho druhu na svete. Ukrajina vysadila bojového robota na pobreží kontrolovanom Ruskom
Moderná vojna a konflikty

TN LIVE

Ľudská krutosť nepozná hraníc. Hendikepovaného syna známeho hokejistu urážala žena na internete
Ľudská krutosť nepozná hraníc. Hendikepovaného syna známeho hokejistu urážala žena na internete
Šport
Ulicu v obci pri Nitre strážia od víkendu policajti. Rodiny si vykrikujú, že na seba zaútočia mačetami
Ulicu v obci pri Nitre strážia od víkendu policajti. Rodiny si vykrikujú, že na seba zaútočia mačetami
Domáce
Súd v kauze útoku na gymnáziu na Spiši pokračuje. Matka obžalovaného Samuela napísala, že pre ňu zomrel
Súd v kauze útoku na gymnáziu na Spiši pokračuje. Matka obžalovaného Samuela napísala, že pre ňu zomrel
Domáce
Prišli o strechu nad hlavou. Po požiari v Nitre ostávajú desiatky ľudí v telocvični
Prišli o strechu nad hlavou. Po požiari v Nitre ostávajú desiatky ľudí v telocvični
Domáce

Bývanie

Aj vy robíte tieto chyby? Lákate si tak mravce, mušky aj myši dovnútra. Čo robiť, aby ste sa ich zbavili?
Aj vy robíte tieto chyby? Lákate si tak mravce, mušky aj myši dovnútra. Čo robiť, aby ste sa ich zbavili?
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
Celý život na 21 metroch. Táto maringotka ponúka únik do ticha prírody a život, v ktorom toho netreba veľa
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
5 šikovných riešení v jedálni, ktoré oceníte, aj keď prídu hostia. Takto vytvoríte viac miesta a udržíte poriadok
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi
Odkvitol vám pajazmín? Ešte v júli urobte tento krok, budúcu sezónu sa odmení bohatšími kvetmi

Pre kutilov

Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Zahrabte k paradajkám a paprikám hlinenú nádobu: Geniálny trik, s ktorým stačí zalievať raz za týždeň!
Záhrada
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Skleník v ohrození: Ak zbadáte na paprikách a paradajkách lepkavý povlak, zakročte včas
Záhrada
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
6 najčastejších chýb pri zaváraní ovocia: Vyhnite sa im a zbytočne neprídete o poháre
Recepty
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Úspešná cesta k perfektnému trávniku: Kompletný sprievodca od výberu osiva po letnú záchranu
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najkrajší gól Lionela Messiho? Mnohí povedia, že ním je jeho manželka Antonela Roccuzzo, s ktorou je desaťročia
Zahraničné celebrity
Najkrajší gól Lionela Messiho? Mnohí povedia, že ním je jeho manželka Antonela Roccuzzo, s ktorou je desaťročia
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Filip Turek mal nehodu
Zahraničné
Dráma v Prahe: Kontroverzný Turek vpálil do nemocničného auta! Uniklo desivé VIDEO, ktoré odhalilo pravdu
Ilustračné foto
Domáce
Kúpili ste si TÚTO omáčku alebo syr? Môžete skončiť v nemocnici! Úrady nariadili OKAMŽITÉ stiahnutie z predaja
Dovolenka v Chorvátsku sa
Zahraničné
Dovolenka v Chorvátsku sa zmenila na horor: Dvaja Česi našli tašku plnú peňazí, urobili osudovú chybu
Ak ho máte doma,
Domáce
Ak ho máte doma, skontrolujte šaržu! TENTO liek sťahujú z trhu

Ďalšie zo Zoznamu