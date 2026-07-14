Záverečný beh s býkmi v Pamplone priniesol vážne zranenia: Dvoch mužov nabrali na rohy

PAMPLONA - Dvaja bežci utrpeli vážne zranenia po tom, čo ich v utorok počas posledného, ôsmeho behu s býkmi na tohtoročných slávnostiach svätého Firmína v Pamplone nabrali býky na rohy. Informuje správa agentúry DPA.
Podľa organizátorov 18-ročný mladík utrpel zranenie stehna, zatiaľ čo 46-ročného muža zasiahol býk do hrudníka. Počas záverečného behu sa celkovo zranilo desať ľudí vrátane Brita, ktorý sa na tomto podujatí zúčastnil napriek tomu, že mal 86 rokov. Tento rok utrpelo počas ôsmich behov zranenia viac než 70 účastníkov slávností, konštatovala DPA.
Zranení boli muži
Na základe oficiálneho vyhlásenia všetci zranení pri poslednom behu boli muži vo veku od 18 do 86 rokov, väčšinu z nich tvorili Španieli. Do nemocníc ich previezli s odreninami, pomliaždeninami, reznými ranami a zlomeninami. Španielsky verejnoprávny vysielateľ RTVE označil záverečný beh býkov za najnebezpečnejší z ôsmich tohtoročných behov. Svetoznámy festival na počesť patróna mesta svätého Firmína sa začal 6. júla. Počas slávností vypustia každé ráno do úzkych uličiek starého mesta šesť býkov, z ktorých niektoré vážia aj viac než 600 kilogramov. Smerujú do arény, v ktorej sa počas dňa konajú býčie zápasy, pripomenula DPA.
Každý rok utrpí počas týchto nebezpečných behov na trati dlhej približne 825 metrov zranenia množstvo bežcov. Od začiatku vedenia záznamov v roku 1924 došlo k 16 úmrtiam, keď väčšina ľudí zahynula po nabratí býkom na rohy, poznamenala agentúra. K poslednému smrteľnému prípadu došlo v roku 2009. Rodičia vtedy 27-ročného muža, ktorý utrpel smrteľné zranenia, cestujú každý rok do Pamplony, aby si uctili pamiatku svojho syna, poznamenala agentúra.
Aj tento rok protestovali organizácie na ochranu zvierat proti tejto tradičnej fieste, ktorá sa koná už od roku 1591, pričom ani v samotnom Španielsku neprijímajú túto ľudovú slávnosť jednoznačne, konštatuje DPA. Sviatok sv. Firmína priťahuje napriek tomu naďalej desaťtisíce turistov z celého sveta, predovšetkým z Európy, Ázie a zo Spojených štátov.