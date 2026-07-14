Fanúšikovia pozor: Polícia chystá opatrenia pre rizikový duel Žiliny so Splitom

ŽILINA - V súvislosti so štvrtkovým (16. 7.) odvetným stretnutím predkola Európskej ligy medzi MŠK Žilina a chorvátskym Hajdukom Split na futbalovom štadióne v Žiline prijala polícia viacero bezpečnostných a dopravných opatrení. Informovala o tom v utorok žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková.
Zápas bol políciou vyhodnotený ako rizikový a z dôvodu zaistenia bezpečnosti a verejného poriadku bude v meste zvýšený počet policajných hliadok. „V deň konania zápasu bude od 12.00 h pre všetky vozidlá uzavretá Uhoľná ulica. Dopravné a pohybové obmedzenia je potrebné očakávať aj v okolí štadióna a v centre mesta. Vodičom odporúčame využiť alternatívne trasy a riadiť sa pokynmi polície,“ uviedla Šefčíková.
Polícia takisto odporúča návštevníkom zápasu prísť na štadión s časovým predstihom. „Rozsah prijatých opatrení sa môže meniť v závislosti od aktuálnej bezpečnostnej situácie. Žiadame fanúšikov a návštevníkov, aby rešpektovali pokyny polície a organizátora,“ dodala Šefčíková.