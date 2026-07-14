Svadba hviezdy Upírskych denníkov: Fanúšičky zaplačú!

LOS ANGELES - Fanúšičkám ostanú oči pre plač. Herec Paul Wesley, známy ako Stefan Salvatore zo seriálu Upírske denníky, sa oženil.
Herec Paul Wesley, ktorého fanúšikovia poznajú najmä zo seriálu Upírske denníky, vstúpil do manželstva. So svojou partnerkou, modelkou Natalie Kuckenburg, si povedali áno počas komorného civilného obradu, na ktorom nechýbal ani ich štvornohý miláčik Greg. O radostnú novinku sa podelila samotná nevesta prostredníctvom Instagramu, kde zverejnila sériu fotografií zo svadobného dňa.
Počas obradu ich verne sprevádzal aj ich pes Greg, ktorý sedel medzi nimi aj vo chvíli, keď si pod palmami sľubili spoločnú budúcnosť. Natalie zvolila elegantné slonovinové svadobné šaty a Paul stavil na klasický tmavomodrý oblek s čiernou kravatou. Párik sa zasnúbil minulý rok v júli, takže v ich prípade platilo staré známe - svadba do roka a do dňa.
Prvýkrát ich spolu zachytili fotografi v roku 2022 počas romantickej večere v talianskom Nerane. Zaujímavosťou je, že ich zoznámenie neprebehlo cez sociálne siete ani zoznamovaciu aplikáciu. Wesley prezradil, že Natalie stretol úplne náhodou v bare v newyorskej štvrti.
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