VIDEO Známy český herec si vystrelil z Čekovského: TAKÝTO odkaz sa mu páčiť nebude!

PRAHA - Kauza okolo Mariána Čekovského stále rezonuje. Najnovšie sa do nej svojským humorom zapojil aj český herec a moderátor Jakub Prachař, ktorý zverejnil video s ironickým odkazom adresovaným svojmu kolegovi.
Vystúpenie Mariána Čekovského na celonárodných oslavách svätých Cyrila a Metoda na Devíne vyvolalo v uplynulých dňoch množstvo emócií. Kým časť verejnosti sa speváka zastala, iní jeho rozhodnutie vystúpiť na podujatí ostro kritizovali. Rozprúdila sa diskusia o tom, či by mali umelci prijímať pozvania na podujatia spájané s politikou.
Do celej situácie teraz svojsky vstúpil český herec, moderátor a zabávač Jakub Prachař, ktorý bol Čekovského porotcovský kolega v šou Česko Slovensko má talent. Prachař najnovšie na svojom profile na sociálnej sieti zverejnil krátke video, v ktorom si z celej kauzy vystrelil. „Ahoj, Čeky. Mám pre teba dobrú správu. Ja nič, ja muzikant... Prosím ťa, vygeneruj mi pesničku o Cyrilovi a Metodovi,“ odkázal s úsmevom. K videu následne pridal aj stručný, no výstižný komentár: „Ja pesnička 1,2,3. Biblia všetkých muzikantov. Nepodporujem.“
Prachař je známy tým, že si rád robí žarty zo svojich kolegov aj zo spoločenských udalostí. Ani tentoraz nebolo jeho cieľom prilievať olej do ohňa, ale reagovať s typickým nadhľadom, ktorý je preňho charakteristický. Fanúšikovia v komentároch ocenili najmä jeho zmysel pre humor a viacerí priznali, že ich video úprimne pobavilo. Iní však upozorňujú, že kauza okolo Mariána Čekovského je stále citlivou témou, a preto sa názory na podobné vtipy rôznia.
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