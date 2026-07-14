EPPO preveruje dotácie pre Agrofert: V centre pozornosti je aj Babišov konflikt záujmov

PRAHA/BRUSEL - Úrad európskeho verejného žalobcu (EPPO) začal trestné konanie pre vyplácanie dotácií holdingu Agrofert. V utorok s touto informáciou prišiel server Seznam Zprávy, podľa ktorého ide o reakciu na trestné oznámenie, ktoré podali Piráti pre údajný konflikt záujmov českého premiéra Andreja Babiša. Európski žalobcovia podľa servera preverujú okrem iného politikov a úradníkov, ktorí vyplácanie podpory naďalej umožňujú.
„Po riadnom overení informácií som dňa 24. mája 2026 vydala rozhodnutie o začatí trestného konania,“ uviedla podľa servera európska poverená žalobkyňa Daniela Bártíková, ktorá preverovaním poverila Národnú centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ). Európsky úrad tiež podľa Seznam Zpráv zaujíma to, prečo Česko po holdingu nevymáha peniaze, ktoré mu boli vyplatené za predchádzajúcej Babišovej vlády.
Babišova obhajoba
Český premiér svoj konflikt záujmov považuje za vyriešený. Opakovane uviedol, že sa tak stalo vložením spoločnosti do zvereneckého fondu RSVT Trust, čím podľa neho urobil ešte viac, než na základe predpisov musel. Na najnovšie informácie zatiaľ nereagoval, aktuálne je v Paríži na oslavách sviatku Dňa dobytia Bastily.
Stanovisko vlády
V Poslaneckej snemovni na otázky k tejto téme novinárom odpovedala ministerka financií Alena Schillerová. „Som presvedčená o tom, že Andrej Babiš ako premiér svoj konflikt záujmov v súlade s tým, čo po ňom chcú ako české, tak aj európske predpisy, vyriešil. K čomu tieto orgány dospejú, to uvidíme. Nepredvídala by som žiaden výsledok,“ zdôraznila na tlačovej konferencii poslaneckého klubu ANO pred začiatkom schôdze.
Piráti v utorok na svojej tlačovej konferencii v snemovni podotkli, že zatiaľ čo európsky žalobca začal vyšetrovanie týkajúce sa časti európskych peňazí, české orgány v časti národných prostriedkov vyšetrovanie dosiaľ nezačali. Bártíková podľa portálu Seznam Zprávy uviedla, že informácie poskytla Vrchnému štátnemu zastupiteľstvu v Prahe a tiež Najvyššiemu štátnemu zastupiteľstvu. „Ďalší postup je v kompetencii príslušných národných orgánov činných v trestnom konaní,“ dodala. Piráti trestné oznámenie podali vo februári, a to na neznámeho páchateľa za možné poškodenie finančných záujmov EÚ, zneužitie právomocí úradnej osoby a porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku.