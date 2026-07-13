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Požiar na poli: Kombajn v plameňoch spôsobil škodu 50-tisíc eur

Požiar kombajnu v katastri Šaštína-Stráží spôsobil obrovskú škodu Zobraziť galériu (2)
Požiar kombajnu v katastri Šaštína-Stráží spôsobil obrovskú škodu (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)
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TASR

ŠAŠTÍN-STRÁŽE - Požiar kombajnu v katastri obce Šaštín-Stráže v okrese Senica spôsobil v nedeľu (12. 7.) podvečer priamu škodu predbežne vyčíslenú na 50.000 eur. Okrem pracovného stroja horelo aj obilie na koreni a strnisko na ploche približne tri hektáre. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Hasiči nasadili na likvidáciu požiaru viacero hasebných prúdov, pričom sa sústredili na ochranu okolitých porastov, aby zabránili ďalšiemu šíreniu požiaru. Príčinou vzniku požiaru bola prevádzkovo-technická porucha na pracovnom stroji,“ priblížili hasiči.

Požiar kombajnu v katastri Šaštína-Stráží spôsobil obrovskú škodu
Zobraziť galériu (2)
Požiar kombajnu v katastri Šaštína-Stráží spôsobil obrovskú škodu  (Zdroj: Facebook/Hasičský a záchranný zbor﻿)

Pri udalosti zasahovali príslušníci HaZZ z hasičských staníc Senica a Kúty, spolu s členmi dobrovoľných hasičských zborov obcí Štefanov, Gbely, Smolinské, Petrova Ves a Šaštín-Stráže. HaZZ apeluje v období žatevných prác na zvýšenú pozornosť venovanú technickému stavu poľnohospodárskej techniky a dodržiavanie zásad protipožiarnej bezpečnosti.

Viac o téme: PožiarPoleKombajnHaZZŠaštín-Stráže
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