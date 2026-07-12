Hasiči dostali požiar v Španielsku pod kontrolu: Evakuované osoby sa vracajú domov

MADRID - Lesný požiar, ktorý si na juhu Španielska vyžiadal najmenej 12 obetí, sa podarilo dostať pod kontrolu. Približne 1600 evakuovaných obyvateľov zasiahnutej oblasti sa tak môže vrátiť domov, uviedli tamojšie úrady v nedeľu. Informuje o tom agentúry AFP.
„Požiar sa podarilo dostať pod kontrolu a už nehrozí nebezpečenstvo šírenia plameňov,“ povedal novinárom predseda regionálnej vlády Andalúzie Juan Manuel Moreno. „Je to, takpovediac, začiatok konca desivého lesného požiaru, ktorý prekonal rekordy v rýchlosti šírenia,“ dodal. Približne 600 osôb evakuovaných z oblasti zasiahnutej požiarom sa mohlo vrátiť domov už v sobotu neskoro večer a zvyšných približne 1000 ľudí už bude môcť aktuálne urobiť to isté, povedal Moreno.
Zhorené vozidlá medzitým aj naďalej lemujú niektoré cesty, na ktorých ľudia uviazli, keď sa požiar prehnal oblasťou rýchlosťou až 100 metrov za minútu. Podľa úradov zahynulo 12 ľudí po tom, čo uviazlo vo vozidlách alebo sa pokúsilo utiecť z oblasti peši. Väčšinu obetí tvoria podľa predbežných informácií pravdepodobne cudzinci.
Španielska Občianska garda naplánovala na nedeľu prehľadávanie postihnutej oblasti, aby sa uistila, že tam nezostali ďalšie osoby. Úrady majú podozrenie, že lesný požiar vypukol vo štvrtok, keď sa počas extrémnej vlny horúčav, pri ktorej teploty v posledných týždňoch presahovali hranicu 40 stupňov Celzia, poškodilo elektrické vedenie.