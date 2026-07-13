Nočný požiar na Kysuciach: Plamene zničili altánky aj autá za 40-tisíc eur

RAKOVÁ - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Čadce a Turzovky zasahovali pri nedeľnom (12. 7.) nočnom požiari v kysuckej obci Raková. Ako informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline na sociálnej sieti, pri požiari dvoch altánkov a dvoch osobných áut vznikla škoda predbežne vyčíslená na 40.000 eur.
Požiar hasičom ohlásili na operačné stredisko krátko po 1.00 h a profesionálnym hasičom pri zásahu pomáhali aj dobrovoľní hasiči z Rakovej. „Hasiči zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakovým prúdom a tromi C prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcií. Pri požiari došlo k poškodeniu plynovej prípojky,“ priblížilo zásah hasičské riaditeľstvo.
Doplnilo, že jedna osoba utrpela zranenie dolnej končatiny. „Následkom požiaru vznikla majiteľom priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 40.000 eur. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania,“ dodali hasiči.