Deň po historickom úspechu prišla krutá rana: Slovenský rekordér bojuje po páde v Alpách o návrat na nohy

INNSBURCK - Iba deň po tom, čo prepísal slovenské dejiny a posunul národný rekord v paraglajdingu na hranicu 350 kilometrov, prišla krutá rana osudu. Legendárny slovenský paraglajdista, horolezec a skialpinista Juraj „Ďurifuk“ Koreň (34) prežil koncom júna hrozivú nehodu v rakúskych Alpách, keď sa zrútil z výšky necelých sto metrov a utrpel vážne zranenia chrbtice a miechy. Aktuálne leží v nemocnici v Innsbrucku a bojuje o svoj najdôležitejší návrat – k pohybu.
Juraj Koreň patrí k absolútnej svetovej špičke v extrémnom paraglajdingu a horolezectve štýlom climb to fly. Ako prvý Slovák v histórii dokončil najťažšie dobrodružné preteky sveta Red Bull X-Alps 2025 a bez istenia vyliezol tri najobávanejšie severné steny Álp (Eiger, Matterhorn a Grandes Jorasses). V osudný piatok absolvoval cross-country prelet v rakúskom údolí Zillertal. V malej výške nad terénom však jeho padák zasiahol masívny asymetrický kolaps.
V kritickej situácii stihol bleskovo použiť záložný padák, čo mu s najväčšou pravdepodobnosťou zachránilo život. Napriek tomu bol dopad na nerovný horský terén mimoriadne tvrdý. Z miesta nehody ho v kritickom stave transportoval záchranársky vrtuľník. Lekári v Innsbrucku diagnostikovali slovenskému športovcovi trieštivú zlomeninu druhého driekového stavca (L2) a vážne pomliaždenie miechy. Koreň má za sebou už dve náročné urgentné operácie, pri ktorých mu poškodený stavec kompletne nahradili titánovým implantátom.
Ľudia poslali desiatky tisíc eur
Následky poškodenia nervovej sústavy sú však vážne. Prvé dôležité svetlo do tmy však priniesol fakt, že po operáciách dokáže mierne hýbať prstami na nohách, čo dáva lekárom aj rodine obrovskú nádej. Ochrnutie dolných končatín si vyžaduje okamžitú, dlhodobú a nesmierne finančne náročnú neurorehabilitáciu, ktorú štandardné zdravotné poistenie pokrýva len minimálne. Práve preto jeho brat Cyprián Koreň založil na darcovskom portáli Donio kampaň s názvom „Juraj Koreň: Way to walk and fly – Cesta späť k životu“.
Cieľom zbierky je vyzbierať 85 000 eur. Reakcia verejnosti, paraglajdistov a outdoorovej komunity z celého sveta bola okamžitá a dojímavá. Za necelé dva týždne od spustenia kampane poslalo viac ako 1 100 darcov vyše 42 500 eur, čím úspešne prekonali prvý dôležitý míľnik a nezadržateľne sa blížia k druhému. „Juraj je neskutočný bojovník a bije sa od prvej sekundy,“ hovorí jeho brat Cyprián.