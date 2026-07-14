Saková rokuje o plyne: Azerbajdžan môže po roku 2027 dodávať SR miliardy kubíkov

ŠUŠA/CHANKENDI/BRATISLAVA – SR musí od októbra 2027 prestať dovážať ruský plyn, takže aj počas aktuálnej návštevy Azerbajdžanu sa jej predstavitelia snažia dohodnúť výhodné dlhodobé kontrakty na nákupy tejto komodity. Povedala to v utorok po rokovaní s azerbajdžanskými predstaviteľmi v meste Šuša v Náhornom Karabachu ministerka hospodárstva Denisa Saková (Hlas-SD).
Delegácia v Azerbajdžane
Saková je súčasťou širšej ministerskej a podnikateľskej delegácie prezidenta SR Petra Pellegriniho, ktorá je od pondelka na návšteve Azerbajdžanu a v Šuši ju v utorok prijal najvyšší azerbajdžanský predstaviteľ Ilham Alijev. Podľa Sakovej Azerbajdžan ponúka viacerým štátom Európskej únie päť- až desaťročné kontrakty na dodávky zemného plynu. Krajina pri Kaspickom mori v súčasnosti polovicu svojej ťažby spotrebuje a tú druhú vyváža. Na investície do rozšírenia ťažby však potrebuje dlhodobejšie kontrakty.
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„Ako povedal azerbajdžanský prezident: ‘Nemôžeme si dovoliť nainvestovať a potom nám po pár rokoch zrušíte kontrakty. Jednoducho, aj my musíme tie investície mať nejak poistené.‘ To znamená, že určite budeme zajtra rokovať o tom, akým spôsobom uzatvoriť dlhodobejší kontrakt medzi SR a Azerbajdžanom,“ avizovala slovenská ministerka pred stredajšími rokovaniami v Baku. Tam sa má spolu s predstaviteľmi Slovenského plynárenského priemyslu stretnúť so zástupcami azerbajdžanskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti SOCAR, ktorá je jednou za najväčších energetických firiem v oblasti Kaspického mora. „V ponuke je približne 1,2 miliardy kubických metrov ročného odberu plynu z Azerbajdžanu po roku 2027, keď už nebudeme dovážať ruský plyn,“ spresnila.
Spolupráca a investície
V Šuši absolvovala bilaterálne rokovania s ministrami hospodárstva i energetiky Azerbajdžanu. V stredu sa v Baku spolu so slovenskými podnikateľmi zúčastní aj na ekonomickom fóre. Slovensko má záujem ponúknuť svoje know-how Azerbajdžanu, ktorý má podľa Sakovej veľký investičný potenciál a podporuje ho aj tamojšia vláda. „Len treba spojiť tých správnych s tými správnymi,“ poznamenala.
Azerbajdžanskí predstavitelia na utorkovom stretnutí so slovenskou ministerkou predstavili aj strednodobý projekt koridoru na tranzit elektriny z Uzbekistanu, Kazachstanu a Azerbajdžanu cez Turecko až do Európy. Podľa Sakovej má tento projekt veľký potenciál pre Európu, ktorá nie je sebestačná vo výrobe elektriny. „Aj keď Slovensko je exportérom elektrickej energie, tak to má význam hlavne pre zvyšok európskych krajín, ktoré momentálne majú v pláne odstaviť svoje uhoľné elektrárne a dovážať zelenú elektrickú energiu,“ vysvetlila.