Záchranky pod drobnohľadom: KDH žiada prísnejšie kontroly a preverenie techniky

BRATISLAVA - Opozičné KDH vyzýva na sprísnenie kontrol poskytovateľov záchrannej zdravotnej služby (ZZS) v súvislosti s dočasnými licenciami. Tvrdí, že mnohí porušujú legislatívu a na úkor pacientov šetria na povinnej technike. Informovali o tom z komunikačného oddelenia hnutia.
„Niektorí aktuálne poverení poskytovatelia nedodržiavajú platnú legislatívu. Podľa dostupných informácií z praxe prichádza preto dokonca aj k ohrozeniu a zhoršeniu zdravotného stavu pacientov, keďže niektoré prístroje neboli počas zásahov funkčné alebo v sanitkách úplne chýbali,“ uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Stachura (KDH).
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Poskytovatelia, ktorí dostali dočasné licencie, majú zákonnú povinnosť plniť materiálno-technické zabezpečenie podľa aktuálneho výnosu, čo zahŕňa aj nákup novej, modernej techniky. Realita je však podľa KDH iná. Častým javom sú podľa hnutia indície o obchádzaní kontrol, keď sa moderné prístroje medzi stanicami len narýchlo požičiavajú.
„Ministerstvo zdravotníctva (MZ) poverilo dočasnými licenciami poskytovateľov, ktorí majú striktne dodržiavať aktuálny výnos a materiálno-technické zabezpečenie. Technika v ambulancii musí byť nová a presne v takom zložení, ako predpisuje zákon. Ak to poskytovatelia nedodržiavajú, musia prísť okamžité kontroly, vysoké pokuty alebo zníženie paušálu úhrad,“ doplnil poslanec NR SR František Majerský (KDH).
Hnutie žiada rezort, aby si od poskytovateľov ZZS vyžiadal zoznam prístrojov na každé sídlo stanice ZZS aj s výrobnými číslami. Rovnako vyzýva riaditeľa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Michala Palkoviča, aby spustil plošné, neohlásené kontroly a zameral sa na dôsledné preverovanie výrobných čísiel prístrojov.