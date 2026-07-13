Ruský dron narušil hranice: Po páde v Moldavsku explodoval a spôsobil požiar

KIŠIŇOV - Neďaleko moldavskej obce Copanca sa v noci na pondelok zrútil a explodoval ruský dron typu Geraň-2. Moldavské ministerstvo zahraničných vecí to označilo za „závažné a neprijateľné“ porušenie suverenity Moldavskej republiky, informoval spravodajský web denníka Le Monde.
Podľa moldavského ministerstva obrany bezpilotné lietadlo vstúpilo do vzdušného priestoru počas ruských útokov na Odeskú oblasť na juhu Ukrajiny. Po dopade dron explodoval a spôsobil požiar. Pri incidente sa nikto nezranil. Oblasť uzavreli bezpečnostné zložky a okolnosti prípadu vyšetrujú.
Moldavské ministerstvo zahraničných vecí v správe na sieti X odsúdilo toto najnovšie narušenie moldavského vzdušného priestoru, označilo ho za „vážny a neprijateľný“ útok a opäť pripomenulo, že vojna rozpútaná Ruskom proti Ukrajine predstavuje „priamu hrozbu“ pre bezpečnosť moldavských občanov a celého regiónu. Moldavsko od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu opakovane hlási narušenia svojho vzdušného priestoru ruskými raketami a dronmi, najmä počas útokov na susednú Odeskú oblasť.