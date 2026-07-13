Na ceste k jednotke medzi snackmi v Európe

Značka Alesto v novom šate spája prémiovú kvalitu s radosťou z maškrtenia.
Privátna značka Alesto, ktorú zákazníci Lidla poznajú vďaka obľúbeným orechom a sušenému ovociu, prechádza strategickou zmenou. Mení sa z bežnej produktovej rady na moderný lifestylový koncept, v ktorom ide predovšetkým o radosť z maškrtenia. S novým, sviežim dizajnom obalov a jasným zameraním spája vynovené Alesto kvalitu, pohodu a vyvážené stravovanie do jedného celku.
Prémiová kvalita za férovú cenu: Vyvážená strava pre každého
Či už hľadáte rýchly zdroj energie pred tréningom, zdravú dobrotu do práce alebo niečo pod zub k večernému seriálu, Alesto je tu pre vás. Ponúka starostlivo vybraný sortiment od prírodných či jemne pražených orechov, cez rôzne orechové mixy až po prémiové sušené ovocie.
„Evolúciou Alesto vytvárame značku, ktorá predstavuje radosť z maškrtenia a teší ľudí svojím širokým výberom. Stojíme za ľahkosťou v každodennom živote prostredníctvom jednoduchého pôžitku a obrovskej rozmanitosti. Zároveň sa zameriavame na transparentnosť, spoľahlivosť a kvalitu,“ vysvetľuje Sebastian Hein, Vedúci Brandu v Lidl Stiftung & Co. KG.
Viac rastlinných bielkovín: S ohľadom na naše zdravie aj planétu
Nové Alesto nielen dobre vyzerá, ale má aj hlbší zmysel. Priamo sa prepája s ambicióznymi cieľmi Lidla v oblasti trvalej udržateľnosti. Jeho stratégia vedomej výživy cielene podporuje rastlinné alternatívy a zdravší prístup k jedlu – presne v duchu vedeckých princípov „Planetárnej zdravej výživy“.
Cieľom Lidla je do roku 2030 zvýšiť v sortimente podiel rastlinných zdrojov bielkovín vo vzťahu k živočíšnym na 15 %. A práve tu sú orechy nenahraditeľné. Sú srdcom značky Alesto a telu dodávajú cenné nenasýtené mastné kyseliny, rastlinné bielkoviny aj vlákninu. Vlašské orechy sú napríklad výborným zdrojom omega-3 mastných kyselín*, kým mandle a kešu obsahujú dôležité magnézium**. Alesto tak spája drobný moment každodenného potešenia s pridanou hodnotou pre vyváženú stravu.
Vlastná výroba v Nemecku: Závod Solent Rheine ako hnací motor výroby
Za výbornou chuťou a kvalitou stojí špičkový tím nákupcov a tie najmodernejšie technológie. Po starostlivom výbere priamo u pestovateľov sa väčšina orieškov a ovocia spracúva, dochucuje a balí v moderných nemeckých závodoch Solent (v mestách Rheine a Übach-Palenberg). Keďže tieto závody patria priamo do materskej skupiny Schwarz, reťazec má väčšinu procesov, okrem samotného pestovania, pevne vo vlastných rukách. Prísne štandardy kvality a rýchla logistika zaručujú, že z predajní Lidl si vždy odnesiete čerstvé a dokonale chrumkavé snacky.
Vynovené Alesto vysiela jasný signál: chce byť ešte bližšie k ľuďom, ktorí sa chcú stravovať lepšie, no odmietajú robiť kompromisy v chuti. Ako táto nová, emóciami nabitá tvár značky vyzerá v praxi, ukazuje aktuálna reklamná kampaň Lidla. Prepája fakty o kvalite s vtipnými situáciami z bežného života, v ktorých sa Alesto jednoducho oplatí.
Reklamné spoty z novej kampane nájdete na webe http://lidl.sk/c/alesto/s10092731.
O značke Alesto
Alesto, ktoré nájdete exkluzívne v Lidli, je zárukou kvalitných orechov a sušeného ovocia. Či už potrebujete dobiť energiu pred športom, alebo hľadáte niečo chutné k večernému oddychu, Alesto je univerzálna voľba na každý deň. Široký výber naturálnych aj dochutených orechov a sušeného ovocia je ako stvorený pre uvedomelých gurmánov, ale aj pre každého, kto hľadá rýchlu a prírodnú pochúťku. Predstavuje ideálnu rovnováhu medzi zdravším stravovaním a skutočným pôžitkom z jedla, a to všetko vo vysokej kvalite a za férové ceny.
*Omega-3 mastné kyseliny [kyselina alfa-linolénová]: 9,9 g / 100 g vlašských orechov **Magnézium: v priemere (ø) 260 mg na 100 g mandlí, 258 mg na 100 g kešu orechov
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