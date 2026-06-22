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Spor o Lesnícke múzeum: KDH chce zastaviť jeho presun do Svätého Antona

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Topky/Vlado Anjel)
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TASR

ZVOLEN - Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) žiada zastaviť presun Lesníckeho a drevárskeho múzea (LDM) zo Zvolena do Svätého Antona, kým nebudú zodpovedané zásadné otázky. V pondelok informovalo komunikačné oddelenie KDH.

Spresnilo, že je to rozhodnutie, ktoré sa dotýka nielen kultúrneho dedičstva, ale aj postavenia Zvolena ako historického centra slovenského lesníctva, drevárstva, výskumu a odborného vzdelávania. KDH podotýka, že rešpektuje snahu modernizovať múzejníctvo a zvyšovať návštevnosť kultúrnych inštitúcií. Pri takomto zásadnom kroku však podľa neho musí existovať odborná analýza, transparentné zdôvodnenie a otvorená diskusia s dotknutými partnermi.

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Zaujíma ho aj to, koľko bude stáť presun

KDH sa pýta, prečo má Zvolen prísť o národnú inštitúciu, ktorá je prirodzene spätá s centrom slovenského lesníctva. Zaujíma ho aj to, koľko bude stáť presun viac ako 50.000 zbierkových predmetov, archívu a odborných fondov. Otázkou hnutia je aj to, prečo nebola ešte pred rozhodnutím zverejnená odborná a ekonomická analýza, ktorá by preukázala prínosy a náklady celého projektu.

Laura Tettingerová z odboru komunikácie štátneho podniku Lesy SR začiatkom júna uviedla, že príprava novej podoby LDM pokračuje. Podľa nej predstavuje kultúrno-spoločenský potenciál, ktorý vyšiel z hĺbkovej analýzy. Zdôraznila, že to nebude zánik múzea, ale jeho transformácia a ďalší rozvoj. „Zbierkový fond, odborná múzejná činnosť aj odborné zázemie potrebné na jej výkon naďalej zabezpečujú Lesy SR,“ poznamenala. Doplnila, že proces je v súlade s platnou legislatívou a s dôrazom na ochranu a zachovanie zbierkového fondu pre budúce generácie.

Múzeum vo Zvolene zaznamenalo v roku 2025 návštevnosť 6191 ľudí, do Múzea vo Svätom Antone prišlo 37.895 turistov. „Práve tento návštevnícky potenciál vnímame ako príležitosť priniesť lesnícke hodnoty bližšie k ľuďom,“ vysvetľujú Lesy SR. Múzeum vo Svätom Antone s celoslovenskou pôsobnosťou sa špecializuje na poľovníctvo a rybárstvo.

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