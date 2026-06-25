PS a KDH sa zhodli: Zmeny v energopomoci sú nedostatočné, ide o plytvanie

BRATISLAVA - Zmeny v energopomoci, ktoré v stredu (25. 6.) schválila vláda, sú podľa opozičných hnutí Progresívne Slovensko a KDH nedostatočné. Poslanec Národnej rady (NR) SR Rastislav Krátky (KDH) na štvrtkovej tlačovej konferencii odhadol, že správnym nastavením by sa dalo ušetriť 75 až 115 miliónov eur, ktoré by sa mohli využiť napríklad na vrátenie pôvodného nastavenia daňových bonusov na deti.
Podľa Krátkeho sú v súčasnosti dotácie „v podstate plošné“, a to, že ich po novom nebudú ľudia dostávať na štvrtú a ďalšiu nehnuteľnosť, nie je dostatočná zmena. „To si naozaj myslíme, že ľudia, ktorí vlastnia tri byty, potrebujú raz za štvrť roka energošek v hodnote 100 eur?“ pýta sa.
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Podobne sa v tlačovej správe vyjadrilo aj PS
Podobne sa v tlačovej správe vyjadrilo aj PS. „Ľudia, ktorí vlastnia viac ako tri byty, nemali nikdy dostávať pomoc. A určite napríklad ani poslanci, veď tým sa celá myšlienka ,adresnej‘ energopomoci postavila na hlavu. Technické úpravy tých najväčších absurdít nič nezmenia na tom, že aj keď mala byť energopomoc prioritou tejto vlády, stala sa z nej fraška za stovky miliónov,“ uviedol poslanec NR SR Ivan Štefunko (PS).
Krátky je presvedčený, že energopomoc by mali dostávať len ľudia v chudobe alebo ohrození chudobou. Vláda by tiež mala myslieť na ľudí, ktorí kúria drevom a pomôcť im prejsť napríklad na tepelné čerpadlá. Strednej triede by zas viac pomohli systémové opatrenia, ako nižšie dane, nižšie odvody, nižšie pracovné zaťaženie a lepšie inštitúcie. PS kritizuje aj nariadenie vlády, ktoré má niektorým firmám umožniť využívať individuálne tarify za systémové služby a prevádzkovanie systému. „Vysoké ceny energií treba riešiť komplexne. Pomocnú ruku potrebujú aj menšie a stredné firmy,“ uviedol Štefunko.