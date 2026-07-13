Nemecký prezident varuje: Demokraciu treba chrániť pred rastúcim populizmom

BERLÍN - Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier zastáva názor, že vzhľadom na vzostup krajnej pravice v Nemecku by prezidentský úrad mal prevziať úlohu garanta demokracie proti čoraz silnejším populistickým silám.
V rozhovore pre verejnoprávnu televíziu ZDF Steinmeier vysvetlil, že spolkový prezident býval doteraz nad straníckou politikou, ale v budúcnosti bude musieť byť „viac ako kedykoľvek doteraz akýmsi garantom demokracie“.
Boj o demokraciu
Steinmeier to objasnil tým, že „významná časť“ voličov dnes nestojí pred voľbou medzi ľavicou a pravicou, pravdou alebo lžou. „Hoci to stále do veľkej miery platí, dnes existuje značný počet ľudí, ktorí hlasujú proti demokratickému systému. Tu už nestrannosť nestačí, človek musí zaujať stanovisko,“ zdôraznil nemecký prezident.
Blížiace sa voľby
Toto vyhlásenie sa objavilo dva mesiace pred regionálnymi voľbami v Berlíne a v dvoch spolkových krajinách na východe Nemecka - v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Predpomoransku, kde má protiimigračná a proruská strana Alternatíva pre Nemecko (AfD) výrazný náskok pred inými politickými subjektmi.
Spolkový prezident v súvislosti s voľbami vypísanými na 6. a 20. septembra uviedol, že v týchto regiónoch „ešte nie je nič rozhodnuté“, vývoj v nich však berie veľmi vážne. V predchádzajúcich voľbách Steinmeier, ktorého úloha ako prezidenta je do veľkej miery ceremoniálna, ale má značný morálny vplyv, voličom opakovane hovoril: „Ste to vy, kto rozhoduje o tom, či si zachováme náš demokratický systém.“