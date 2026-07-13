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Veľká zmena pre vodičov: Nové autá vás budú neustále sledovať kamerou! EÚ zaviedla povinný systém

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(Zdroj: Getty images, Topky)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

BRATISLAVA - Európska únia zavádza do automobilového priemyslu ďalšiu technologickú novinku zameranú na zvýšenie bezpečnosti. Od 7. júla 2026 vstúpila do platnosti povinnosť, podľa ktorej musia mať všetky novoregistrované automobily integrovaný pokročilý systém varovania vodiča pred rozptýlením, známy pod skratkou ADDW (Advanced Drivers Distraction Warning).

Novinka, ktorá vychádza z európskeho nariadenia 2019/2144 a smernice GSR2, bude pomocou kamier a senzorov nepretržite sledovať, či sa šofér venuje riadeniu vozidla. Podľa oficiálnych odhadov Európskej komisie totiž rozptýlenie pozornosti stojí za 10 až 30 % všetkých dopravných nehôd v Európe. Cieľom nového systému je toto riziko dramaticky eliminovať.

Tri zóny pohľadu v kabíne

Systém ADDW využíva inteligentné optoelektronické senzory a kamery nasmerované na tvár vodiča. Technológia v reálnom čase monitoruje polohu hlavy, smer pohľadu a deteguje pohyby očí (vrátane tzv. sakadických pohybov s toleranciou minimálne 50 milisekúnd).

Interiér vozidla je z perspektívy očného referenčného bodu rozdelený na tri hlavné zóny:

  • Oblasť 2 (Zóna bezpečnosti): Zahŕňa čelné sklo, bočné okná a priestor 10° okolo nich. Ak sa vodič pozerá sem, systém je spokojný.
  • Oblasť 3 (Zóna rizika): Predstavuje priestor pod úrovňou 30° smerom nadol od očí (napr. stredová konzola, lono vodiča, kde sa zvyčajne nachádza smartfón).
  • Oblasť 1 (Extrémna zóna): Priestor strechy a uhly viac ako 55° do strán, kde šofér úplne stráca vizuálny kontakt s vozovkou.

Ak vodič odvráti zrak do rizikovej Oblasti 3, systém spustí odpočítavanie. Tolerancia je priamo naviazaná na rýchlosť vozidla, pretože pri rýchlej jazde rozhodujú stotiny sekundy. Pri rýchlosti od 20 do 50 km/h bude limit maximálne 6 sekúnd, nad 50 km/h maximálne 3,5 sekundy. Za špecifických situácií (napr. zhoršené svetelné podmienky) sa môže limit predĺžiť o 1,5 sekundy z dôvodu technickej neistoty merania.

Veľká zmena pre vodičov:
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 (Zdroj: seeingmachines.com)

Kaskádové varovanie

Systém sa aktivuje automaticky pri prekročení rýchlosti 20 km/h (výrobca môže nastaviť aj nižšiu hranicu) a po každom naštartovaní sa resetuje do aktívneho režimu. Nie je možné ho trvalo vypnúť, hoci legislatíva umožňuje vodičovi manuálnu deaktiváciu počas konkrétnej jazdy.

Ak systém vyhodnotí, že šofér ignoruje cestu, začne blikať kontrolka - displej a auto spustí pípanie vo frekvencii 200 – 8 000 Hz s hlasitosťou až do 90 dB. Alternatívou je haptická odozva (napr. trasenie sedadla či volantu). Ak vodič nereaguje, najmodernejšie systémy prepojené s autopilotom dokážu zapnúť výstražné smerovky, začať trúbiť, bezpečne naviesť auto do odstavného pruhu, vypnúť motor a privolať záchranné zložky.

A čo naše súkromie?

Zavedenie kamier do interiéru pochopiteľne vyvoláva obavy zo sledovania. Európska legislatíva však v tomto smere nastavila prísne mantinely. Systém nesmie spracovávať žiadne biometrické osobné údaje. Kamera nesmie zisťovať, kto sedí za volantom (neidentifikuje konkrétnu osobu) a nesmie sledovať ani spolujazdcov. Smernica striktne zakazuje uchovávanie záznamov alebo ich odosielanie cez internet výrobcovi automobilu či akýmkoľvek tretím stranám.

Povinnosť mat integrovaný systém ADDW sa týka osobných vozidiel (kategória M1), autobusov (M2, M3), dodávok a nákladných áut (N1, N2, N3). Pre úplne nové typy schvaľovaných vozidiel platila táto povinnosť už od júla 2024, no od 7. júla 2026 sa rozširuje bez výnimky na všetky novo predávané a registrované autá v EÚ. Vodiči, ktorí už vlastnia staršie vozidlá, sa dodatočnej montáže obávať nemusia – na jazdiace autá sa retroaktívne pravidlá nevzťahujú.

Viac o téme: Európska komisiaKameraADDW
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