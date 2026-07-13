Spor v europarlamente: Švédska poslankyňa podala trestné oznámenie na kolegu

BRUSEL - Švédska poslankyňa Európskeho parlamentu (EP) Abir Al-Sahlaniová podala trestné oznámenie na dánskeho europoslanca Kristoffera Storma, ktorého obvinila z rasistických nenávistných prejavov. Urobila tak po tom, čo sa stala terčom útokov na sociálnych sieťach pre svoje odsúdenie krajne pravicových protiimigračných pokrikov v EP. Informuje o tom denník The Guardian.
Oznámenie podala europoslankyňa minulý týždeň vo Švédsku a súvisí s následkami rozhodnutia niektorých pravicových europoslancov z minulého mesiaca, ktorí po hlasovaní zameranom na zvýšenie deportácií v Európskej únii skandovali: „Pošlite ich späť“. Al-Sahlaniová z liberálnej frakcie Obnovme Európu (RE) následne vystúpila v pléne a obvinila „fašistov z krajnej pravice“, že svojím skandovaním „klesli na nové dno“. „Nikdy som sa v tomto parlamente necítila nebezpečne,“ povedala. „Pokrikovanie krajnej pravice nebolo proti politickému oponentovi, bolo to: 'Pošlite ich späť!' Išlo o obyčajných ľudí, ktorých jediným 'zločinom' je, že hľadajú lepší život v Európe,“ dodala europoslankyňa narodená v Iraku.
Sporné výroky
Jej vystúpenie sa rozšírilo na sociálnych sieťach a vyjadrila sa k nemu aj dvojica europoslancov. Fínsky europoslanec Sebastian Tynkkynen v reakcii na video prejavu Al-Sahlaniovej napísal: „Plač viac“. Storm uviedol, že Al-Sahlaniová „by mala ísť domov“.
Reakcia europoslankyne
Europoslankyňa v reakcii na komentár Storma podala trestné oznámenie za rasistické nenávistné prejavy. Uviedla, že oznámenie sa týka len dánskeho europoslanca, keďže švédska polícia si nebola istá tým, ako má postupovať v prípade príspevku fínskeho poslanca EP.
Storm aj Tynkkynen odmietli tieto obvinenia. The Guardian informuje, že komentáre týchto poslancov EP vyvolali na internete vlnu podpory pre Al-Sahlaniovú, no europoslankyňa zároveň čelila vyhrážkam znásilnenia a smrti.
Výzva na trest
Predsedníčka liberálnej frakcie Obnovme Európu v EP Valérie Hayerová v liste vyzvala predsedníčku europarlamentu Robertu Metsolovú, aby prijala disciplinárne opatrenia voči Stormovi a Tynkkynenovi. „Jasné a konzistentná reakcia by vyslala jasný odkaz, že v Európskom parlamente nemajú miesto zastrašovanie, obťažovanie a správanie, ktoré ponižuje našu inštitúciu,“ napísala. Metsolovej kancelária označila tieto incidenty za „poľutovaniahodné“ a uviedla, že voči konaniu, ktoré narúša rešpekt voči poslancom EP alebo dôstojnosť tejto inštitúcie, platí nulová tolerancia.
Predsedníčka EP minulý týždeň povedala poslancom v europarlamente, že „agresívne pokriky, posmešky, ukazovanie prstom a natáčanie členov (parlamentu), ku ktorým došlo“ je neprijateľné. Dodala, že jej úrad prijme náležité kroky na zabezpečenie toho, aby sa udalosti z minulého mesiaca už nikdy nezopakovali.