Chorvátsko v šoku: Turizmus hlási obrovskú dieru, TOTO ubytovatelia nezažili dlhé roky!

SPLIT – Dlhoročná istota chorvátskych ubytovateľov, že počas letných mesiacov budú praskať vo švíkoch, dostáva vážne trhliny. Mesto Split, vyhľadávaná perla Jadranu, hlási na začiatku hlavnej sezóny nečakaný prepad. Malí prenajímatelia apartmánov sa po rokoch hojnosti stretávajú s fenoménom, ktorý doteraz nepoznali – takzvanými „dierami v kalendári“ na júl a august.
Podrobné dáta a trpké svedectvá miestnych priniesol chorvátsky denník Slobodna Dalmacija. Miestni ubytovatelia hovoria o najmenej predvídateľnom roku za posledné desaťročie. Turisti, ktorí si pobyty zarezervovali s veľkým predstihom ešte vo februári či marci, ich teraz hromadne stornujú. Dôvod je prozaický – vysoké ceny.
„Ubytovatelia nám hovoria, a deje sa to aj mne samému, že ľudia rušia rezervácie. Hostia skrátka nájdu v susedstve niečo lacnejšie a od pôvodného plánu upustia. Potom trochu znížia cenu a tie termíny sa nakoniec opäť rezervujú na poslednú chvíľu,“ opisuje kritickú situáciu Ante Glavaš z Chorvátskeho združenia rodinného ubytovania (HUOS).
Zúfalí domáci sú nútení ísť s cenami prudko dole a zachraňovať situáciu takzvanými last minute ponukami. Podľa Glavaša si Chorvátsko dlho koledovalo o problém. „Nafukovali sme sa tu ako balón a bolo len otázkou času, kedy vyfúkneme. Ako destinácia nemáme žiadnu stratégiu riadenia,“ dodáva sebakriticky. Časť európskej klientely, najmä Nemci a Holanďania, navyše namiesto Jadranu investovala peniaze do cestovania na majstrovstvá sveta vo futbale.
Čísla nepustia
Varovný prst dvíhajú aj oficiálne štatistiky zo systému eVisitor, ktoré spracovalo Turistické združenie mesta Split. Vstup do hlavnej sezóny dopadol podstatne horšie než minulý rok. V období od 1. do 30. júna 2026 zaznamenal Split 140 262 príjazdov a 426 797 prenocovaní. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka ide o prepad o 6,24 % v počte príchodov a o 4,10 % menej prenocovaní.
Miestna turistická centrála priznáva, že situácia na trhu sa vyostruje: „Trh momentálne ovplyvňuje výrazná inflácia, oveľa väčšia cenová citlivosť cestovateľov, prudký rast lacnejšej konkurencie v Stredomorí a narastajúci trend rozhodovania sa pre dovolenku na poslednú chvíľu. Práve preto zostávajú naše očakávania pre zvyšok sezóny veľmi opatrné.“
Kým majitelia súkromných apartmánov rátajú finančné straty, splitské hotely hlásia paradoxne stabilnú situáciu s minimálnym nárastom obsadenosti na úrovni necelých 69 %.