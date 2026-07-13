Vodiči, pripravte sa: Úsek D1 pri Mengusovciach čakajú obmedzenia až do septembra

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POPRAD - Z dôvodu opravy rigolu diaľnice začne v pondelok čiastočná uzávera diaľnice D1 v smere z Popradu do Žiliny, ktorá potrvá do 30. septembra. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Ligdayová.
Obmedzenie sa bude týkať úseku približne od kilometra 311,900 do kilometra 313,750 v ľavom jazdnom páse v ľavom jazdnom pruhu. „Obmedzenie bude realizované v úseku medzi križovatkami Mengusovce a Štrba,“ povedala Ligdayová.