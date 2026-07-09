Mýto pre turistov? Pri vstupe na známy turistický chodník zaviedli turniket, návštevníci musia platiť!

VAL GARDEN - V ikonickej oblasti Dolomitov sa opäť rozhorieva spor o masový turizmus. Návšteva ikonickej Secedy sa turistom komplikuje, pretože majitelia pozemkov siahli po ráznom kroku a pri vstupe na panoramatický chodník zaviedli turniket s poplatkom. Tvrdia, že tisíce návštevníkov denne ničia alpské pasienky. Provincia Bolzano teraz rieši, či je zariadenie vôbec legálne.
Na Secede vo Val Gardene sa opäť objavil kontroverzný turniket, ktorý obmedzuje prístup na známy panoramatický chodník. Zariadenie, prezývané „anti‑selfie turniket“, nainštalovali majitelia pozemkov už minulú sezónu po tom, čo ich preťažené alpské pasienky denne zaplavovali tisíce turistov. Tento rok sa turniket vrátil — a opäť vyvolal diskusie, píšu agentúra ANSA a portál Rai News.
Turniket je mobilný, funguje na solárnu energiu a vstup na chodník stojí 5 eur, pričom platiť možno kartou aj v hotovosti. Mnohí turisti poplatok bez problémov zaplatia, iní sa snažia nájsť alternatívnu trasu. Majitelia pozemkov zároveň založili spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá má dať ich iniciatíve právny rámec.
Provincia turniket posudzuje
Provincia Bolzano si v týchto dňoch vyžiadala urgentný právny posudok, aby zistila, ako postupovať. Podľa krajského radcu pre životné prostredie a urbanizmus Petra Brunnera je potrebné preveriť, či je turniket legálny, či ho možno odstrániť a kto by mal takýto krok vykonať. Keďže zariadenie nie je pevne ukotvené do zeme, môže ísť o odlišnú právnu situáciu než vlani.
Úrady sa obávajú aj možného precedensu. Ak sa turniket na Secede toleruje, ďalší majitelia pozemkov môžu začať stavať vlastné bariéry. Podľa miestnych médií už bol v oblasti nahlásený druhý turniket. Okrem toho rezidenti Južného Tirolska majú výnimku - turniket ich púšťa zadarmo a nemusia si rezervovať sloty. Aj toto zvýhodnenie môže byť predmetom právneho posúdenia.
V údolí pritom panuje presvedčenie, že situácia sa dala očakávať. Sľubovaný plán na reguláciu návštevnosti Secedy totiž stále neexistuje. Vlani sa hovorilo o zavedení limitov, no v praxi sa nič nezmenilo. Jedinými opatreniami sú zvýšené ceny lanovky — až do 74 eur za jazdu — a rezervačný systém časových slotov. Podľa predsedu turistickej asociácie Val Gardena Ambrosa Hofera to nestačí. Ráno je menší nápor, no ľudia často vyrážajú aj v zlom počasí, len aby sa dostali na ikonický vrchol.
Provincia očakáva právny posudok do dvoch týždňov, no nevylučuje, že proces sa môže natiahnuť. Kým sa tak stane, turniket na Secede zostáva v prevádzke a diskusia o regulácii masového turizmu pokračuje.