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Po týždňoch ticha prehovoril: Senátor McConnell odhalil dôvod svojej hospitalizácie

Americký senátor Mitch McConnell
Americký senátor Mitch McConnell (Zdroj: TASR/AP/Allison Robbert, File)
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TASR

WASHINGTON - Americký senátor Mitch McConnell v nedeľu uviedol, že príčinou jeho hospitalizácie bol pád a strata vedomia, ku ktorým sa už v nemocnici pridružil „mierny“ zápal pľúc. Dlhodobá neprítomnosť 84-ročného senátora zo štátu Kentucky vyvolala vo Washingtone veľa špekulácií o jeho skutočnom stave, informovala agentúra AFP.

McConnella prijali do nemocnice ešte 14. júna. Jeho kancelária následne neposkytovala bližšie informácie a opakovane uvádzala iba to, že „dostáva vynikajúcu zdravotnú starostlivosť“. V nedeľňajšom vyhlásení senátor priznal, že jeho neprítomnosť vyvolala „oprávnené otázky“. McConnell uviedol, že po páde, ku ktorému prispeli dlhodobé problémy s pohyblivosťou spôsobené detskou obrnou, na krátky čas stratil vedomie a skončil v nemocnici. Lekári uňho nezistili zlomeniny, otras mozgu, infarkt ani mozgovú príhodu. Počas hospitalizácie prekonal aj ľahký zápal pľúc.

Neistý návrat

Senátor, ktorý naposledy hlasoval začiatkom júna, neuviedol, kedy sa plánuje vrátiť do Kongresu. „Na odporúčanie mojich lekárov sa zatiaľ nemôžem vrátiť do Senátu a hlasovať,“ uviedol s tým, že ho preložili do rehabilitačného centra, kde pokračuje v rekonvalescencii.

Zdravotné problémy

McConnellov zdravotný stav je predmetom pozornosti už niekoľko rokov. V roku 2023 bol hospitalizovaný po páde, pri ktorom utrpel otras mozgu. Neskôr počas verejných vystúpení dvakrát na niekoľko sekúnd „zamrzol“ a prestal hovoriť. Minulý rok si pri ďalšom páde vyvrtol zápästie a začiatkom tohto roka strávil viac ako týždeň v nemocnici pre ochorenie s príznakmi podobnými chrípke. AFP doplnila, že McConnell sa už nebude uchádzať o znovuzvolenie a zo Senátu odíde v januári budúceho roka.

Ak by však odstúpil ešte pred skončením mandátu, zákony štátu Kentucky vyžadujú vypísanie doplňujúcich volieb. Demokratický guvernér štátu Andy Beshear by preto za McConnella nemohol vymenovať dočasného nástupcu. Do uplynulého víkendu mali republikáni v Senáte len tesnú väčšinu 53 ku 47. Tento stav sa však zmenil náhlym úmrtím senátora Lindseyho Grahama.

Pre McConnellovu dlhodobú neprítomnosť a skutočnosť, že po Grahamovi ešte nebol vymenovaný nástupca, majú republikáni v Senáte len minimálnu väčšinu. Ich líder John Thune si preto pri hlasovaniach nemôže dovoliť takmer žiadne absencie ani odlišné hlasy vo vlastných radoch, čo komplikuje schvaľovanie zákonov o štátnych výdavkoch i ďalších legislatívnych priorít pred novembrovými voľbami do Kongresu.

Viac o téme: HospitalizáciaSenátorUSAKongresMitch McConnell
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