Katastrofa v južnej Číne: Záplavy si vyžiadali už 39 obetí, zo ZOO ušli zvieratá

PEKING - Počet obetí ničivých záplav v juhočínskom regióne Kuang-si vo štvrtok stúpol na 39, informovali štátne médiá. Ďalších deväť ľudí zostáva nezvestných, píše agentúra AFP a AP.
Výdatné zrážky priniesol tento týždeň do južnej a centrálnej Číny tajfún Maysak. Väčšinu úmrtí v spomínanom regióne Kuang-si zapríčinilo pretrhnutie vodnej nádrže Liou-lan v meste Nan-ning, uviedol zástupca primátora Ting Wej. Tamojšie úrady sa zapojili do rozsiahlej záchrannej a humanitárnej operácie, v rámci ktorej boli nasadené drony a tisíce lodí, aby sa dostali k uviaznutým ľuďom. Evakuovaných bolo približne 130.000 obyvateľov Kuang-si.
Povodne poškodili aj viaceré výbehy v zoologickej záhrade
Povodne poškodili aj viaceré výbehy v zoologickej záhrade v meste Kuej-kang, z ktorej následne ušlo najmenej 100 zvierat, vrátane alpák, zebier, miniatúrnych prasiat či pávov. Zoo v stredu zverejnila zoznam nezvestných zvierat a obyvateľov požiadala o pomoc pri ich hľadaní. Vo vyhlásení zdôraznila, že niektoré zo zvierat „môžu byť vystrašené a potenciálne agresívne. „Ak niektoré z (nich) spozorujete, dodržujte bezpečnú vzdialenosť... Nesnažte sa ich chytiť, priblížiť sa k nim ani ich provokovať, pretože to môže byť nebezpečné,“ varovala.
Ušlo približne 800 až 900 plazov
V meste Cheng-čou záplavy ešte v pondelok poškodili chovnú farmu hadov, z ktorej ušlo približne 800 až 900 plazov, potvrdil miestny predstaviteľ. Na sociálnych sieťach sa odvtedy rozšírili videá, ktoré zachytávajú tamojších obyvateľov ako sa snažia hady plávajúce v zaplavenom meste chytiť holými rukami alebo pomocou sietí. Mesto „okamžite posilnilo svoje zásoby zdravotníckych prostriedkov a naliehavo rozšírilo zásoby protijedu“ v miestnej nemocnici, uviedla štátna televízia CCTV.