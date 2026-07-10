Grécka polícia zatkla troch ľudí podozrivých z bombového útoku na dom političky

ATÉNY - Grécka protiteroristická polícia zatkla v piatok troch ľudí podozrivých z účasti na bombových a podpaľačských útokoch v Solúne zameraných na domovy politikov gréckej vládnej strany Nová demokracia. Pri jednom z nich zomrela minulý týždeň 72-ročná matka jednej z političiek. Informuje o tom agentúra Reuters a AP.
K útokom došlo 1. júla v skorých ranných hodinách. Páchatelia pri jednom z nich umiestnili podomácky vyrobenú bombu z plynových fliaš pod auto členky vládnej strany Afroditi Nestorovej. V dôsledku výbuchu začali horieť vozidlá v garáži bytového domu. Matka političky utrpela popáleniny, ktorým podľahla. Zranenia utrpeli ďalší štyria ľudia vrátane samotnej političky, jej otca a dvoch obyvateľov budovy. Počas tej istej noci podnikli páchatelia ďalšie dva útoky, ktoré však spôsobili iba materiálne škody.
Polícia v piatok oznámila, že v Solúne zadržala 29-ročného muža a na ostrove Kréta 26-ročnú ženu pre podozrenie z účasti na bombovom útoku v dome Nestorovej, ako aj ďalšieho muža podozrivého z toho, že ich ukrýval vo svojom byte pred útokom aj po ňom. Pátranie po ďalších osobách, ktoré by mohli byť zapojené do série útokov, pokračuje.
Gréckom v uplynulých desaťročiach opakovane otriasli viaceré teroristické útoky a politicky motivované násilnosti. Aj keď väčšinu teroristických skupín sa úradom podarilo rozložiť, stále existujú militantné organizácie, ktoré pravidelne páchajú podpaľačské a bombové útoky. Ich cieľom sú okrem politikov aj úrady, policajné stanice, banky a iné firmy.