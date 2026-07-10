HZS zasahovala v Slovenskom raji: Mladého turistu zasiahol padajúci kameň

(Zdroj: hzs.sk)
SPIŠSKÁ NOVÁ VES - Pomoc horských záchranárov potreboval vo štvrtok (9. 7.) popoludní 17-ročný nemecký turista v Slovenskom raji. V Suchej Belej v oblasti Korytového vodopádu ho zasiahol padajúci kameň. Mladík utrpel poranenie hlavy spojené s krvácaním a zlomeninu kľúčnej kosti. Informovala o tom Horská záchranná služba na svojej webovej stránke (HZS).
Turistovi prišli na pomoc štyria horskí záchranári, ktorí ho vyšetrili, ošetrili a požiadali o asistenciu posádku Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS). „Po prílete na miesto bol chlapec odovzdaný lekárovi VZZS na ďalší transport do nemocničného zariadenia,“ doplnila HZS.
(Zdroj: hzs.sk)
(Zdroj: hzs.sk)