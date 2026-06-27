Ráž po ohlásení kandidatúry vsádza všetko na kampaň: Dorazil na slávne trhovisko na Miletičke!

BRATISLAVA - Po tom, ako minister dopravy Jozef Ráž oznámil kandidatúru na post primátora Bratislavy, začal už naplno kampaňovať. Myslí to vážne, a preto dorazil aj na vychýrené trhovisko na "Miletičke".
Ráž o svojom stretnutí s občanmi dal vedieť na sociálnej sieti. Vyzývateľ Matúša Valla sa pri príležitosti víkendu ocitol aj na slávnej "Miletičke", presnejšie na trhovisku, ktoré pravidelne navštevujú tisíce Bratislavčanov.
"Ďakujem za každý jeden podpis, milé slovo či fotku. Aj dnes na Miletičke zbierame podpisy na moju kandidatúru. Príďte ma podporiť aj vy, urobme to spolu pre Bratislavu," napísal Ráž.
Minister dopravy vo voľbách kandiduje ako nezávislý a kandidatúru ohlásil len pomerne nedávno. „Kandidujem z vlastného rozhodnutia ako nezávislý kandidát a rozhodne nekandidujem pre žiadnu stranu a už vôbec nie proti niekomu,“ povedal v pondelok 22. júna, kedy kandidatúru začal.
Je to definitívne! Minister dopravy Jozef Ráž bude kandidovať na primátora Bratislavy
Ráž sa tak ocitá v súboji s primátorom Matúšom Vallom a protikandidátmi Martinom Winklerom, Danou Čahojovou, Zuzanou Šubovou, Miroslavom Heredošom a Ľubomírom Gecim.