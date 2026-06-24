Vláda na východe: Milióny pre regióny, nové projekty aj zásadné úlohy pre ministerstvá

MALCOV - Vláda na stredajšom výjazdovom rokovaní v obci Malcov (okres Bardejov) vyčlenila viac ako 3,3 milióna eur pre obce i subjekty v okresoch severovýchodného Slovenska. Vyše 2,4 milióna eur z tejto sumy je určených na konkrétne projekty samospráv a organizácií pôsobiacich na území okresov Bardejov, Levoča, Snina a Poprad. Kabinet tiež schválil úlohy pre jednotlivé rezorty, ktoré majú v regióne priniesť zlepšenia v sociálnej a hospodárskej oblasti.
Okrem desiatok menších položiek vláda schválila aj väčšie alokácie. Pre Ľubovniansku nemocnicu schválila 250.000 eur na dofinancovanie CT prístroja, mesto Medzilaborce dostane 150.000 eur na zabezpečenie prístrojového vybavenia ambulancií Centra integrovanej sociálno-zdravotnej starostlivosti.
Sumu 50.000 eur schválil kabinet pre Gréckokatolícku cirkev, farnosť Kružlov na rekonštrukciu a záchranu Národnej kultúrnej pamiatky dreveného chrámu sv. Lukáša v obci Krivé, takisto pre Rímskokatolícku cirkev, farnosť Levoča na vybudovanie výťahu pre imobilných pútnikov v Pútnickom dome na Mariánskej hore v Levoči. Rovnaká suma pomôže Nemocnici Snina pri nákupe prístrojového vybavenia - gastroskopu a kolonoskopu.
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Hostiteľská obec stredajšieho rokovania, obec Malcov, bude môcť použiť 55.000 eur na výstavbu prístupovej komunikácie k obecnému cintorínu a obnovu Domu nádeje v obci. Mesto Bardejov dostane 60.000 eur na výstavbu miestnej dopravnej infraštruktúry.
Vláda tiež schválila 80.000 eur, ktorými podporí konanie hudobného festivalu Rock pod kameňom v Snine. Premiér ešte pred diskusiou o navrhovaných alokáciách a opatreniach priznal, že toto rozhodnutie môže byť vnímané ako kontroverzné. „Som ochotný kritiku zniesť, považujem za správne podporiť jedno z najväčších hudobných podujatí v tomto regióne, ktoré navštevujú aj ľudia z iných regiónov Slovenska,“ vysvetlil premiér. Po prerokovaní analýzy sociálno-ekonomickej situácie a vybraných problémov všetkých štyroch okresov je súčasťou uznesenia vyše 30 konkrétnych úloh pre jednotlivé rezorty a ministrov.
Ministerstvo životného prostredia a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR majú vytvoriť spoločný koordinačný mechanizmus na preverenie možnosti zabezpečenia záložného zdroja pitnej vody pre východné Slovensko, prostredníctvom preskúmania alternatívy výstavby vodárenskej nádrže Tichý Potok. MIRRI má tiež v spolupráci so všetkými dotknutými subjektmi preskúmať možnosti realizácie mostného prepojenia cez rieku Ondava medzi obcami Dlhé Klčovo a Nižný Hrušov s využitím dočasného vojenského mosta.
Minister dopravy Jozef Ráž (nominant Smeru-SD) má zabezpečiť do konca roka 2027 vypracovanie štúdie realizovateľnosti preloženia úseku cesty I/66 Poprad Juh - Poprad východ.
Ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi (Hlas-SD) dala vládu úlohu do konca septembra vypracovať a zaviesť metodiku zonácie všeobecných nemocníc na účely kompenzácie v rámci úhradových mechanizmov zdravotných poisťovní, „zohľadňujúcu geografickú odľahlosť regiónov, dostupnosť ústavnej zdravotnej starostlivosti a mieru deficitu personálnych kapacít zdravotníckych pracovníkov“.
Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny má posúdiť možnosti návratu k realizácii pôvodného plánu komplexnej obnovy štátnej budovy Školiaceho centra Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny v historickom centre Levoče. Od rezortu školstva, výskumu, vývoja a mládeže sa očakáva posúdenie vhodných foriem podpory Spojenej školy internátnej v Levoči, ktorá má viac ako storočnú tradíciu v jedinečnom vzdelávaní nevidiacich a slabozrakých detí.
Ministerstvo kultúry má zasa posúdiť vhodné formy podpory a rozvoja múzejných, galerijných a digitálnych expozícií zameraných na trvalú prezentáciu jedinečného kultúrneho dedičstva a diela Majstra Pavla z Levoče, s cieľom posilniť jeho kultúrno-edukačný význam a medzinárodnú atraktivitu v rámci svetového dedičstva UNESCO.
Rezort cestovného ruchu a športu dostal viacero úloh, ktoré majú podporiť rozvoj cestovného ruchu v regióne so zameraním na potenciál prírodných a kultúrnych jedinečností regiónu, rovnako má rezort Rudolfa Huliaka (nezávislý) posúdiť možnosti zabezpečenia obnovy a výstavby športovísk v obci Vikartovce.
Vláda nariadením ustanovila kritériá pre uplatnenie individuálnej TSS a TPS
Vláda na svojom výjazdovom rokovaní v Malcove (okres Bardejov) schválila nariadenie, ktorým sa ustanovujú kritériá na účely uplatnenia individuálnej tarify za systémové služby (TSS) a individuálnej tarify za prevádzkovanie systému (TPS). Nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júla. Podľa nariadenia koncový odberateľ elektriny pripojený do prenosovej sústavy spĺňa kritériá na účely uplatnenia individuálnej TSS vtedy, ak priemerná ročná spotreba elektriny za posledné tri roky alebo plánovaná spotreba elektriny na nasledujúci rok je najmenej jedna gigawatthodina (GWh), ak podiel ročných nákladov na elektrinu presahuje 10 % výrobných nákladov všetkých vyrobených výrobkov a ak tzv. pomerná odchýlka alebo plánovaná pomerná odchýlka je menšia ako 0,025.
Koncový odberateľ elektriny podľa nariadenia spĺňa kritériá na účely uplatnenia individuálnej TPS, ak priemerná ročná spotreba elektriny za posledné tri roky alebo plánovaná spotreba elektriny na nasledujúci rok je najmenej jedna GWh a najmenej 80 % jeho koncovej spotreby elektriny zodpovedá jednej z vybraných skupín výrob. Elektroenergetická náročnosť podniku musí byť zároveň najmenej vo výške definovanej zákonom o regulácii v sieťových odvetviach. Ak bola činnosť koncového odberateľa elektriny počas posledných troch rokov prerušená dlhšie ako jeden rok, použijú sa údaje za jeden z dvoch rokov predchádzajúcich roku, v ktorom došlo k prerušeniu činnosti koncového odberateľa elektriny.
Vláda spresnila rozhodujúce obdobia pre posudzovanie nárokov na energopomoc
Pri prehodnocovaní nároku na energopomoc v prvom polroku bežného roka zostáva rozhodujúce obdobie na sledovanie príjmov energetickej domácnosti od začiatku júla do konca júna bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka. Pri prehodnocovaní v druhom polroku sa toto obdobie upraví na 1. apríla bezprostredne predchádzajúceho kalendárneho roka do 31. marca kalendárneho roka, v ktorom sa prehodnocovanie vykonáva. Vyplýva to z novely nariadenia o adresnej energopomoci, ktoré v stredu schválila vláda.
„Navrhuje sa ustanoviť rozhodujúce obdobie na účely prehodnocovania splnenia podmienky bonity, ak k nemu dochádza v druhej polovici kalendárneho roka. Navrhuje sa zohľadňovať príjmy dosiahnuté v období od začiatku apríla roka predchádzajúceho prehodnoteniu do konca marca roka, v ktorom sa prehodnotenie vykonáva,“ uviedlo Ministerstvo hospodárstva SR v dôvodovej správe k novele. Pokiaľ má domácnosť príjmy z podnikania, bude sa zohľadňovať zdaňovacie obdobie bezprostredne predchádzajúce prehodnocovaniu.
Rezort hospodárstva priblížil, že prehodnocovanie adresnej energopomoci sa zrealizuje v auguste 2026 a je nevyhnutné pripraviť na tento účel potrebnú údajovú základňu, ako aj informačné procesy, je nevyhnutné, aby účinnosť navrhovaných zmien nastala 1. júla 2026. Zvyšná hodnota energopoukážky vo výške jednej tretiny celoročnej sumy sa bude zasielať v septembri. Vyplýva to z toho, že sa v januári doručovala energopoukážka na tri mesiace a v máji na päť mesiacov.
Z vízie o poľnohospodárstve do roku 2035 sú splnené dve tretiny úloh
Už 22 z 33 úloh Vízie spoločných postupov pri budovaní moderného pôdohospodárstva v horizonte roku 2035 je splnených. Vyplýva to z informatívneho materiálu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR, ktorú v stredu na svojom výjazdovom rokovaní v obci Malcov v okrese Bardejov vzala na vedomie vláda.
„Cieľom materiálu je poskytnúť prehľad o plnení stanovených úloh v nadväznosti na víziu. Materiál obsahuje zoznam úloh, ich statusy a priebežné plnenie. Z 33 stanovených úloh je aktuálne 22 splnených, tri zrušené a osem rozpracovaných, ktoré sa priebežne plnia,“ priblížil v informatívnom materiáli agrorezort. Rozpracované úlohy sa podľa MPRV týkajú najmä pozemkových úprav, ďalej zjednodušeného zamestnávania ľudských zdrojov pri príležitostných a sezónnych prácach, ako aj vedy a výskumu.
MPRV pripomenula, že vízia pomenovala kľúčové problémy v sektore pôdohospodárstva a navrhla východiská pre ďalší rozvoj. Vychádzala z obdobia rokov 2016 - 2019 a bola pripravená v súčinnosti so širokým zastúpením zainteresovaných strán. Ekonomický a obchodný rámec bol nastavený predovšetkým na základe dlhodobých predpokladov FAO, OECD a Európskej komisie a iných svetových a štátnych autorít.
„Reflektujúc na navrhované opatrenia z vízie bolo stanovených 33 úloh jednotlivým organizačným útvarom MPRV, ktoré boli rozdelené do štyroch hlavných oblastí. Sú nimi inteligentné, odolné a diverzifikované poľnohospodárske odvetvie zabezpečujúce potravinovú bezpečnosť a sebestačnosť (13 úloh), ďalej starostlivosť o životné prostredie a klímu (päť úloh), posilnenie sociálno-ekonomickej štruktúry, uspokojenie spoločenských požiadaviek a identifikácia potenciálu rozvoja vidieckych oblastí (9 úloh), ako aj podpora výskumu, inovácií, zdieľanie vedomostí a digitalizácie v poľnohospodárstve, lesníctve a na vidieku (6 úloh),“ dodal agrorezort.
MŽP odporúča podporiť spoluprácu s Kazachstanom a Uzbekistanom
Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR odporúča podporiť rozvoj spolupráce Slovenska s Kazachstanom a Uzbekistanom v oblasti geologického prieskumu kritických nerastných surovín. Vytvoriť by sa mohli vhodné podmienky na realizáciu spoločných odborných, výskumných a vzdelávacích aktivít. Vyplýva to z informácie o vyhodnotení možností spolupráce SR s Kazašskou republikou a Uzbeckou republikou, ktorú vzala vláda na vedomie.
„Rozvíjanie spolupráce s týmito krajinami v oblasti geologického prieskumu vytvára priestor na budovanie dlhodobých odborných partnerstiev založených na výmene poznatkov, spoločných výskumných aktivitách a rozvoji ľudských kapacít,“ uviedlo MŽP. Kazachstan a Uzbekistan podľa neho predstavujú perspektívnych partnerov Európskej únie pri napĺňaní cieľov politiky týkajúcej sa kritických nerastných surovín a pri budovaní odolnejších dodávateľských reťazcov.
Tvrdí, že potenciálna spolupráca s Kazachstanom a Uzbekistanom predstavuje príležitosť na podporu dlhodobých strategických záujmov v oblasti surovinovej bezpečnosti, rozvoja znalostnej ekonomiky a posilňovania medzinárodného postavenia slovenských geologických a vedecko-výskumných inštitúcií. Súčasne vytvára predpoklady na lepšie prepojenie slovenského geologického, vedecko-výskumného a hospodárskeho prostredia s aktivitami Európskej únie v oblasti kritických nerastných surovín, dodal rezort.
Materiál podľa neho identifikoval viaceré oblasti, v ktorých môže Slovensko aktívne prispieť svojimi odbornými kapacitami, skúsenosťami a inštitucionálnym zázemím. Osobitný význam má zapojenie slovenských odborných inštitúcií do geologického a geochemického výskumu, výmeny geologických dát, vzdelávacích aktivít a spoločných projektov zameraných na hodnotenie potenciálu kritických nerastných surovín. „Takáto spolupráca môže prispieť k posilneniu postavenia Slovenskej republiky v rámci európskych iniciatív v oblasti kritických surovín, k rozvoju odborných kapacít a k vytvoreniu predpokladov pre budúce zapojenie slovenských subjektov do širších medzinárodných projektov,“ tvrdí rezort.
Kritické nerastné suroviny sú podľa MŽP jedným z kľúčových predpokladov zabezpečenia konkurencieschopnosti európskeho a slovenského hospodárstva v podmienkach prebiehajúcej energetickej transformácie, digitalizácie a technologickej bezpečnosti. Ministerstvo pripomína, že SR v súčasnosti nemá dostatočné vlastné zdroje viacerých kritických surovín, a preto je vo významnej miere závislá od ich dovozu. Kazachstan a Uzbekistan podľa neho patria medzi významné krajiny s rozsiahlym nerastným potenciálom a dlhodobou tradíciou geologického prieskumu.