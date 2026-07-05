Kadiaľ je najlepšie ísť do Chorvátska? Mihál sa podelil o dlhoročné skúsenosti: TOTO je najlepšia cesta a čas

BRATISLAVA - Odborník na sociálnu politiku Jozef Mihál, ktorý ľuďom väčšinou radí v oblasti živností, platenie či nepaltenia daní, rôznych sociálnych príspevkov alebo rodičovských dávok, tentokrát prehodil výhybku. Nie je tajomstvom, že leto už tradične rád trávi v Chorvátsku a jazdu autom k slovenskému moru absolvoval už nespočetne veľa raz. Tento rok sa rozhodol, že sa s ľuďmi podelí o podľa neho najlepšiu cestu k Jadranu.
"Moja dlhoročná skúsenosť je jednoznačná: Cez Maďarsko," odkazuje Mihál. Jeho trasa je: Slovenský Grob - D4 - D2 - hr. prechod Rusovce/Rajka - M15 - M1 - Jánossomorja - M86 - Szombathely - Kormend - 86 - Zalabaksa - Lenti (alt. Slovinsko H7- A5) - Tornyiszentmiklós - M70 - M7 - hr. prechod Goričan (nový) - A4 - obchvat Záhrebu - A1 - Karlovac - Bosiljevo - Mala Kapela - Sveti Rok (alt. obchádzka okolo Gračacu) - Šibenik - Primošten.
"Celá trasa má necelých 750 km a napriek tomu, že nie celá vedie po diaľniciach, osvedčila sa mi reálne ako najrýchlejšia a najpohodlnejšia. V Maďarsku je úsek okolo Jánossomorja je zvyčajne veľmi ľahko prejazdný - na na rozdiel od preplnenej diaľnice M1 na Budapešť je prázdnejší s bezpečným predbiehaním," vysvetľuje Mihál.
Úsek Szombathely - Kormend je podľa neho najproblematickejší, kvôli hustej premávke, upozorňuje, že prebiehať v tejto časti cesty je zbytočné. "Má však len cca 15 km a za Kormendom si už užijete pohodlnú, širokú cestu ... a ak pôjdete v nedeľu, tak bez kamiónov ... odporúčam," dodal.
Upozorňuje tiež na radar. "Pozor, v dedine Zalabaksa je radar, 50-ka. Radar je dobre viditeľný, je zavesený na veľkej rampe nad cestou. Vďaka mojej nepozornosti som tu pred troma rokmi dostal jednu z doterajších dvoch pokút za tie roky v Maďarsku, prekročenie rýchlosti ani nie o 10 km ma stálo 100 eur," informoval.
"Tento rok jazdím cez Lenti, kde treba mať trpezlivosť v zavretých zákrutách a pri prejazde cez niekoľko dediniek. Po iné roky som tento úsek obchádzal super pohodlnou a rýchlou trasou cez Slovinsko, tých cca 120 eur za ich ročnú diaľničnú známku mi stálo za to - tento rok však Slovinci opravujú diaľnicu A5," pokračuje.
Rieši tiež dilemu, či zvoliť starý alebo nový (Goričan). "Dlho som zo zvyku jazdil cez starý, kde bola hraničná kontrola rýchlejšia. Od ich zrušenia je však o minútku rýchlejší prejazd cez nový Goričan," prezradil.
Po prekonaní tejtocesty ste už konečne v Chorvátsku. "Pohodlie a rýchlosť jazdy veľmi závisí od toho, kedy sa na cestu vyberiete (o tom som písal v predchádzajúcom statuse). Pragmaticky - policajných kontrol je na diaľnici minimum, Chorváti sa sústreďujú skôr na pomoc vodičom, ako na ich šikanovanie a výber pokút. Jazda do 150 sa toleruje, buďte však tolerantní aj vy a dávajte pozor. Poprosím, neopičte sa po arogantných vodičoch a najmä na plnších úsekoch diaľnice jazdite v pravom pruhu. Žiaľ, už to nie je to čo bolo, chorvátske diaľnice sú stále viac a viac rozbité, najmä úsek A4, okolie Záhrebu a trasa do Bosiljeva," uviedol.
Na záver dodal, že spolujazdec by nemal podriemavať ale neustále monitorovať situáciu pred vami - na HAC, HAK, na Google mape, v navigácii - a v prípade kolón, či nehody pred vami rýchlo zvážiť vybočenie z diaľnice. "Obchádzka býva často rýchlejšia, ako stáť 3 hodiny na mieste ... teba počítať aj takýmito ´prekvapeniami´ .Výsledok však bude stáť za to: krištálovo čistý Jadran už na vás čaká...," uzavrel.
Odporúčal aj najlepší čas
Iba pred pár dňami pritom dovolenkárom radil s najlepším časom, kedy je dobré k Jadranu ísť. Jeho niekoľkoročná skúsenosť je taká, že ak sa vyberiete na cestu zo Slovenska v nedeľu poobede okolo 16-tej, cestu si užijete a do vášho cieľa dorazíte v pohode a s úsmevom.
"Chápem, že väčšinou si kupujete apartmán "od soboty do soboty" a hneď po odparkovaní chcete ísť do mora, čo v nedeľu o polnoci už nie je najlepší nápad. Alebo je váš cieľ na ostrovoch a o polnoci už trajekty nejazdia. Ale moja niekoľkoročná skúsenosť je taká ... cesta v nedeľu podvečer je až o polovicu rýchlejšia," dodal.