ŠKANDÁL v nemocnici: Pacienti ležali na kardiológii v 35°C PEKLE! FOTO Prepotené postele, muž do rána zomrel

RIJEKA Súčasná vlna extrémnych tropických horúčav naplno odhaľuje nedostatočný stav v nemocničných zariadeniach, a to nielen na Slovensku, ale aj v obľúbenom Chorvátsku. Kým štátne úrady denne varujú seniorov a chronických pacientov, aby sa zdržiavali výhradne v klimatizovaných priestoroch, realita na nemocničných lôžkach je častokrát šokujúca. Ťažko chorí pacienti na kardiologických oddeleniach ležia v náročných podmienkach v kalužiach potu pri teplotách dosahujúcich 35 °C. Jeden z takýchto prípadov mal tragickú dohru.
Obrovský rozruch a vlnu solidarity vyvolali fotografie zverejnené zúfalými príbuznými, ktoré zachytávajú situáciu na kardiologickom oddelení v nemocnici v Rijeke. Podmienky na mieste, kde ležia ľudia s vážnymi ochoreniami srdca, pripomínali skôr skleník než špičkové lekárske pracovisko. Podľa svedectva dcéry jedného z pacientov sa teploty na izbách šplhali k 35 stupňom Celzia. Informoval o tom chorvátsky Dnevnik.
Nemocnica situáciu riešila provizórne – okná na izbách oblepili igelitmi, aby zabránili prenikaniu priameho slnka. Pri posteliach bolesťou utrápených pacientov síce bežali ventilátory, tie však podľa príbuzných iba bezvýznamne vírili ťažký, horúci a dusný vzduch. Samotný personál a lekári mali v neoficiálnych rozhovoroch priznať, že situácia je pre pacientov po infarktoch a s chronickým zlyhávaním srdca doslova nehumánna.
Vedenie nemocnice sa bráni tým, že v budove momentálne prebieha rozsiahla energetická obnova fasády a interiérov, ktorá trvá už od januára. Práve kvôli stavebným prácam je obmedzené fungovanie centrálnej vzduchotechniky. Manažment nemocnice tvrdí, že rizikových pacientov presúvajú na iné oddelenia, ak je to možné, no časť z nich musí kvôli špecifickej kardiologickej starostlivosti zostať na pôvodnom poschodí. Plná klimatizácia celej budovy je naplánovaná až na druhú polovicu júla, čo je pre ľudí uprostred vražedného letného týždňa príliš neskoro.
Úrady poslali súcitný list, otec v noci zomrel
Zúfalá dcéra jedného z hospitalizovaných pacientov sa odmietla nečinne pozerať na trápenie svojho otca a okamžite poslala oficiálne sťažnosti vedeniu nemocnice aj na ministerstvo zdravotníctva. Odpoveď z nemocničného riaditeľstva dostala v utorok. V liste úrady vyjadrili pochopenie, priznali, že podmienky nie sú optimálne, požiadali o trpezlivosť a dodali, že práve v ten deň na oddelenie naviezli ďalšie prenosné klimatizácie s prianím skorého uzdravenia jej otca.
Odpoveď dcéry však priniesla mrazivé rozuzlenie. Úradníkom stroho odpísala, že ich reakcia prišla neskoro, pretože jej otec uprostred noci v rozhorúčenej nemocničnej izbe zomrel. Prípad okamžite zalarmoval ministerstvo zdravotníctva, ktoré si od nemocnice vyžiadalo kompletnú správu, no ľudský život to už nevráti.
Kritická situácia v slovenských nemocniciach
Podobné peklo ako v Chorvátsku pritom prežívajú aj pacienti v slovenských nemocniciach, kde teploty na izbách bežne atakujú 33 °C a v bratislavskom Ružinove sa od horúčavy dokonca topil asfalt na streche. Kým v trnavskej či košickej nemocnici chladia staré budovy len ventilátormi a primári varujú pred sťaženou rekonvalescenciou, na bratislavskom detskom urgente pripomínajú, že deťom hrozí prehriatie oveľa skôr. Desiatky našich zdravotníckych zariadení však zostávajú bez klímy a personál s pacientmi nemajú pred extrémnym teplom kam ujsť.
Na katastrofálnu situáciu už reagoval aj minister zdravotníctva Kamil Šaško, ktorý podmienky v rozhorúčených nemocniciach označil za čistý „masaker“. Šéf rezortu si síce plošný balík peňazí na klimatizácie predstaviť vie, no jedným dychom dodáva, že rozpočet nepustí. „Mám obmedzený balík zdrojov, či chceme investovať do CT-čka, MR-ka alebo do klimatizácie,“ priznal na rovinu Šaško, čím jasne naznačil, že komfort pacientov v tropických dňoch musí nateraz ustúpiť nákupu životne dôležitých medicínskych prístrojov.