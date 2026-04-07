Obrovský šok! Obľúbený mladý chirurg tragicky zahynul: Zdrvení kolegovia aj pacienti

BRATISLAVA - Smútia kolegovia aj pacienti. Slovenské zdravotníctvo prišlo o výnimočného lekára a chirurga Jozefa Barinku. Zomrel vo veku 40 rokov.
Nemocnica Bory s hlbokým zármutkom oznámila, že tragicky zahynul ich kolega a lekár Jozef Barinka. Presné príčiny úmrtia nezverejnila. Barinka pôsobil v nemocnici ako úrazový chirurg a zástupca primára pre jednodňovú chirurgiu.
"Bol nielen skvelým lekárom, ale aj výnimočným kolegom a človekom, na ktorého budeme s úctou a vďačnosťou spomínať. Vedenie Nemocnice Bory spolu s celým kolektívom vyjadruje úprimnú a hlbokú sústrasť rodine, blízkym a všetkým, ktorých táto tragická udalosť zasiahla," napísali v oznámení na sociálnej sieti.
Za doktorom smútia aj stovky pacientov. "S pánom doktorom som sa stretol párkrát po mojom úraze. A musím povedať, že to bola veľmi príjemná skúsenosť. Obdivoval som jeho empatiu a milé správanie po dlhých hodinách v službe. Už je to nejaký čas, ale jeho úsmev, keď som vstúpil prvýkrát do ordinácie, tak som si zapamätal. Úprimnú sústrasť," napísal na sociálnej sieti Gabriel. Na Barinku väčšina spomína ako na úžasného doktora, ktorý bol láskavý, ľudský a ochotný. "Bol to človek s veľkým Č," spomína Jana.
"Bolo mi cťou s tebou pracovať Jožko. Bol si skvelý doktor, ktorého si chválil každý pacient. Je to obrovská strata, na ambulancii budeme na teba navždy spomínať," posiela odkaz do neba jeho kolegyňa. Smutnej správe nemôže uveriť ani kolegyňa Ivana. "Bolo mi cťou s tebou pracovať. Dakujem za každú pomoc," napísala.