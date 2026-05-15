Slovensko prišlo o LEGENDU cievnej chirurgie! Lekári hovoria o obrovskej strate, smútia za ňou aj pacienti

KOŠICE - Slovenská medicína prišla o jednu zo svojich najvýraznejších osobností. Vo veku 75 rokov zomrela prvá profesorka chirurgie v dejinách slovenskej medicíny Mária Frankovičová. Bola priekopníčkou cievnej chirurgie, rešpektovaná pedagogička a dlhoročná prednostka Kliniky cievnej chirurgie na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ LF) v Košiciach a VÚSCH v Košiciach.
Jej odchod zasiahlo celé odborné prostredie. Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb (VÚSCH) oznámil správu so slovami hlbokého zármutku. "Odišla výnimočná osobnosť slovenskej cievnej chirurgie," napísal na sociálnej sieti a vyzdvihol jej prínos pre spoločnosť a medicínu.
Profesorka Frankovičová patrila medzi najvýznamnejšie postavy slovenskej cievnej chirurgie. So svojím tímom zaviedla viaceré operácie so slovenskou prioritou a rozvinula program cievnej operatívy, ktorý sa stal základom pre modernú chirurgickú školu na východnom Slovensku. Dlhé roky pôsobila ako krajská odborníčka pre cievnu chirurgiu, neskôr ako hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR. Reprezentovala Slovensko aj v zahraničí — v medzinárodnej spoločnosti chirurgov SIC pôsobila 14 rokov ako národná delegátka.
Budovateľka kliniky a mentorka generácií
Jej zásluhou vzniklo v Košiciach špičkové pracovisko, ktoré sa stalo prvou klinikou cievnej chirurgie pri Lekárskej fakulte UPJŠ. Ako prednostka formovala generácie mladých lekárov, ktorí ju opisujú ako náročnú, ale spravodlivú mentorku s obrovským odborným prehľadom.
VÚSCH vo svojom vyjadrení zdôraznil jej celoživotný prínos. "Zaslúžila sa o vybudovanie špičkového klinického pracoviska vo východoslovenskom regióne, čím bola Klinika cievnej chirurgie UPJŠ LF a VÚSCH etablovaná na Slovensku ako prvá klinika pri LF, kde dlhé roky pôsobila ako prednostka,“ uviedol. Profesorka bola zároveň členkou predstavenstva VÚSCH a aktívne sa podieľala na rozvoji ústavu.
Za svoju prácu získala množstvo ocenení. Medzi najprestížnejšie patrí Krištáľové krídlo za rozvoj medicíny. Ocenila ju aj Slovenská angiologická spoločnosť, mesto Košice jej udelilo Cenu primátora a neskôr aj Cenu mesta Košice za mimoriadne zásluhy v oblasti cievnej chirurgie doma aj v zahraničí.
Správa zasiahla kolegov aj pacientov
Na profesorku Frankovičovú spomínajú kolegovia aj pacienti. "Jej odchod je veľkou stratou pre slovenskú medicínu aj pre všetkých, ktorí mali česť s ňou spolupracovať. Na profesorku Máriu Frankovičovú budeme spomínať s úctou, obdivom a vďakou," napísal VÚSCH.
"Vyjadrujem úprimnú sústrasť cele rodine, pani profesorka bola moja užasná prednostka, nech odpočíva v pokoji, česť jej pamiatke," zareagovala na smutnú správu pani Helena. "Hlboko ľudská, vzácna osobnosť, pani profesorka. Odpočívajte v pokoji," spomína na ňu pani Darina, ktorá s viacerými kolegami označila za česť, že s ňou mohli pracovať.
Pacienti ju opisujú ako výnimočného a veľmi ochotného človeka. "Bola to vzácna žena a skvelá odborníčka," spomína na ňu ďalšia Slovenka. "Ostane navždy moja naj pani doktorka," napísala pani Zora.
STVR mení vysielanie
Správu o úmrtí Frankovičovej prijala Slovenská televízia a rozhlas so zármutkom. Kvôli úmrtiu tejto legendárnej doktorky dokonca mení vysielanie. "Jej osobnosť si STVR pripomenie na Dvojke dnes 15. mája o 19.45 h v portréte zo série NeCelebrity," informovala PR manažérka STVR Ivana Zečevič.