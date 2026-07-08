Pellegrini sa v Turecku stretol s Babišom: Spojenci zo Slovenska a Česka majú spoločný záujem

ANKARA - Prezident SR Peter Pellegrini a český premiér Andrej Babiš na stredajšom bilaterálnom rokovaní počas samitu Severoatlantickej aliancie v tureckej Ankare ocenili obnovenie spoločných rokovaní slovenskej a českej vlády. Pellegrini o tom informoval na sociálnej sieti, píše z Ankary osobitný spravodajca.
„Zhodli sme sa, že ako spojenci máme spoločný záujem posilňovať východné krídlo NATO,“ uviedol prezident.
V tureckej Ankare sa v utorok (7. 7.) a v stredu stretli na samite NATO prezidenti alebo premiéri 32 členských štátov. Očakáva sa, že opätovne potvrdia podporu Ukrajine a prisľúbia jej ďalšiu pomoc. Európski lídri sa tiež budú snažiť americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi dokázať plnenie sľubu z minuloročného samitu v Haagu, že do roku 2035 budú vynakladať na obranu každoročne najmenej päť percent HDP. Slovensko v Ankare zastupuje prezident Peter Pellegrini. Súčasťou delegácie sú aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár a minister obrany Robert Kaliňák (obaja Smer-SD).