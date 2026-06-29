Budúcnosť zdravotníctva JE TU! V nemocnici víta pacientov robot s výrazným obočím a obratnými rukami

RÍM - Nemocnica Maugeri v talianskom Miláne má od apríla na skúšku nového člena zdravotníckeho personálu. Meria 120 centimetrov, má kĺbové ramená, obratné ruky, výrazné obočie – a je to robot. Stroj s menom Ego má ľudských kolegov odbremeniť od niektorých najmonotónnejších úloh, napísala agentúra AFP.
Robot môže zastúpiť neprítomného lekára
Ego môže napríklad zastúpiť lekára, ktorý nie je prítomný, priniesť pacientovi fľašu vody alebo ho sprevádzať po chodbách na ošetrenie. Jeho služby testuje aj 31-ročný Daniel Senna, ktorý na obrazovke umiestnenej na hrudi robota zaznamenáva intenzitu svojej bolesti. Tento údaj, ktorý je dôležitý pri sledovaní jeho zdravotného stavu, robot okamžite odošle zdravotným sestrám. „Ahoj, Dani, ako sa máš? Potrebuješ niečo?“ pýta sa Ego mladého muža na invalidnom vozíku.
Robot pôsobí na oddelení, kde sú hospitalizovaní pacienti s amyotrofickou laterálnou sklerózou. ALS je progresívne neurodegeneratívne ochorenie, ktoré poškodzuje nervové bunky zodpovedné za ovládanie svalov. „Spočiatku sme sa obávali, že pacienti by mohli reagovať negatívne,“ vysvetlil Christian Lunetta, vedúci oddelenia neuromotorickej rehabilitácie. „Napokon sme však boli veľmi spokojní, pretože robot bol navrhnutý tak, aby v pacientoch vyvolal zvedavosť. Navyše má pohyby a funkcie, ktoré naznačujú široké možnosti využitia,“ dodal.
Ego má začať fungovať samostatne
Robot vznikol ako projekt Talianskeho technologického inštitútu a Univerzity v Pise. Zatiaľ ho na diaľku ovláda operátor. V novej fáze testovania, ktorá sa začne v júli, by už mal fungovať autonómne. Rozmach umelej inteligencie výrazne urýchlil vývoj robotiky. Roboty však ešte potrebujú množstvo učenia a tréningu, aby sa dokázali zaobísť bez ľudskej pomoci.
Cieľom milánskeho experimentu je v spolupráci s pacientmi a zdravotníckym personálom zistiť, aké sú hranice toho, čo robot na nemocničnom oddelení môže a má robiť, uviedol Manuel Catalano z Talianskeho technologického inštitútu. V budúcnosti by mohol slúžiť ako pomocník a spoločník pacientov aj ich opatrovateľov v domácom prostredí.
Robot má zdravotníkom uvoľniť čas na pacientov
„Tak ako v každom podniku, aj v nemocniciach existujú opakujúce sa činnosti, ktoré treba vykonávať s určitou presnosťou,“ poznamenal Lunetta.
„Všetky tieto opakujúce sa a do určitej miery vyčerpávajúce úlohy by sa mohli zveriť dobrému robotovi. Umožnilo by to zároveň viac vyzdvihnúť ľudský faktor a poskytnúť zdravotníkom čas venovať sa vzťahu, ktorý musia udržiavať s pacientom,“ dodal.
Kontakt s pacientom zostáva úlohou zdravotníkov
„Všetky činnosti zahŕňajúce kontakt s pacientom zostávajú vyhradené zdravotníkom a ošetrovateľom,“ uviedla neurologička Rachele Pirasová. Podľa nej napríklad nikto neuvažuje o tom, že by robotovi priamo zverili podávanie liekov. „Pri podávaní liekov zdravotné sestry a ošetrovatelia kontrolujú množstvo vecí – či pacient všetkému správne porozumel a či všetko prebieha tak, ako má,“ vysvetlila.
„S postupujúcim neurodegeneratívnym ochorením však vzniká obrovské množstvo potrieb,“ povedala Pirasová. Pacient môže podľa nej robota priamo požiadať o rôzne veci, vďaka čomu sa cíti pohodlnejšie a samostatnejšie. „Rodinný opatrovateľ sa zároveň môže menej venovať priamej starostlivosti a v určitých chvíľach sa opäť vrátiť do úlohy obyčajného spoločníka, matky alebo dcéry,“ dodala neurologička.