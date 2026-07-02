Nemocnica sa ocitla v plameňoch: Hlásia dve obete a viac ako 30 zranených! Pacientov evakuovali

BERLÍN - Požiar krovu nemocnice v Ludwigsluste na severe Nemecka si dnes vyžiadal dvoch mŕtvych. Agentúre DPA to oznámila hovorkyňa okresu Ludwigslust-Parchim. Obeťami sú pacienti. Ďalších viac ako 30 ľudí bolo podľa polície zranených, nikto z nich ale podľa hovorkyne okresu nebol zranený ťažko.
"Máme dvoch mŕtvych," povedala hovorkyňa agentúre DPA. Požiar podľa prvých zistení prepukol v jednej z nemocničných izieb. Krov nemocnice sa vznietil okolo 4:30. Pacienti a zamestnanci boli evakuovaní. Zatiaľ podľa DPA nie je jasné, o koľko pacientov išlo.
Evakuácia pacientov
Zo strechy päťposchodovej budovy sa podľa médií ešte ráno valili plamene a dym. Ľudia zabalení v núdzových dekách sedeli pred budovou, niektorých pacientov z budovy vynášal personál, iní boli schopní ísť sami.
Nemocnica na svojich webových stránkach uvádza, že má 160 lôžok. Je to jediná nemocnica v meste a ako zariadenie akútnej starostlivosti poskytuje okrem iného základnú a štandardnú lekársku starostlivosť pre celý región.