ŠVÁBY v bratislavskej nemocnici! Vedenie hovorí o opakujúcom sa probléme, šokujúci odkaz Šaška

BRATISLAVA - V bratislavskej Univerzitnej nemocnici v Starom Meste sa opäť objavili šváby. Podľa zamestnancov ide o problém, ktorý sa vracia roky a počas leta sa výrazne zhoršuje. Hmyz sa podľa ich slov objavuje nielen na chodbách, ale aj v ambulanciách či priamo na izbách pacientov. Nemocnica tvrdí, že dezinsekciu vykonáva pravidelne, no minister zdravotníctva označil situáciu za neakceptovateľnú.
O situácii v nemocnici informovala TV Markíza. Zdravotníci opisujú, že šváby sa cez deň takmer neobjavujú, no v noci vyliezajú zo škár, podláh a starých konštrukcií. Ráno ich nachádzajú živé aj mŕtve. Jeden zo zdravotníkov opísal, že šváby majú rôzne veľkosti, pričom niektoré bývajú veľké ako palec a iné zase drobné. Podľa neho na hmyz upozorňujú aj pacienti.
Deratizér Ľubomír Šúth upozorňuje, že šváby môžu prenášať choroby. „Pôsobia ako prenášač. Ako taký autobus, ktorý to naberie na seba rôzne nečistoty a následne prídu na povrch, kde sa dotýkajú vecí, ktoré môžeme konzumovať,“ vysvetľuje.
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Fotografie švábov ukázala televízia aj ministrovi zdravotníctva Kamilovi Šaškovi. Jeho reakcia bola jednoznačná. „Pri všetkej úcte, šváb v nemocnici je neakceptovateľný. Veď na to sú kompetentní a zodpovední ľudia za chod tej nemocnice. Pán riaditeľ, nech si zoberie sprej,“ odkázal.
Rezort zdravotníctva sme požiadali o stanovisko k problému. "Rezort zdravotníctva situáciu v UNB sleduje. Vedenie nemocnice prijalo opatrenia, ktoré majú výskytu lezúceho hmyzu zabrániť a predísť v najvyššej možnej miere," uviedol tlačový odbor ministerstva zdravotníctva.
Nemocnica tvrdí, že dezinsekciu robí pravidelne, no budova má 160 rokov
Univerzitná nemocnica Bratislava tvrdí, že problém rieši a dezinsekciu vykonáva pravidelne. „Aj napriek pravidelnej cielenej dezinsekcii, ktorú sme naposledy vykonali pred dvomi mesiacmi, sa výskyt môže objaviť znovu. Dezinsekcia je tu vykonávaná pravidelne. Plánujeme ju realizovať ešte častejšie, ako je predpísané,“ uviedla hovorkyňa UNB Eva Kliská.
Personál však tvrdí, že medzi nahlásením problému a zásahom často uplynú týždne. Nemocnica pripomína, že budovy majú viac ako 160 rokov. Staré drevené okná nedoliehajú, v zime cez ne fučí a často sa nedajú poriadne zatvoriť. To vytvára ideálne podmienky pre hmyz.
Podľa odborníkov sa švábov ľahko zbaviť nedá. Podľa Šútha stačí jedna oplodnená samička s kokónom vajíčok a v priebehu niekoľkých týždňov sú z nich desiatky jedincov. „Dezinsekcia je len jedna časť riešenia – vždy musí spolupracovať aj majiteľ priestoru,“ vysvetľuje Šúth.
Podľa kompetentných situáciu definitívne vyrieši až presun do novej nemocnice. Dovtedy však personál aj pacienti musia čeliť opakovaným inváziám švábov.