Krvavý útok v Pakistane: Militanti zabili deväť policajtov, ďalší sú nezvestní

ISLAMABAD - V provincii Balúčistán na juhozápade Pakistanu zahynulo počas niekoľkohodinovej prestrelky s militantmi najmenej deväť policajtov. Ďalší zostávajú nezvestní, informovali v utorok agentúry AFP a DPA s odvolaním sa na tamojšie úrady.
K incidentu došlo v okrese Zijárat, kde skupina militantov zaútočila v pondelok na policajnú stanicu v okolí priehrady Mandži. Podľa miestneho policajného predstaviteľa prestrelka trvala viac ako 20 hodín, presný počet zranených zostáva nateraz neznámy. „Deväť policajtov zahynulo a mnohí sú nezvestní po útoku na kontrolné stanovište, ktoré strážilo projekt priehrady Mandži,“ povedal pre AFP popredný okresný úradník.
Pakistan obviňuje z účasti na týchto útokoch Afganistan
Hovorca vlády Balúčistanu Šáhid Rind potvrdil, že za útok je zodpovedná organizácia Tahríke-Tálibán Pákistán (TTP). Súčasne vyhlásil, že príslušníci polovojenských jednotiek, polície a protiteroristických zložiek „úspešne vykonali spoločné likvidačné operácie“ proti militantom. Balúčistán je najväčšia pakistanská provincia, hraničiaca s Afganistanom aj Iránom, bohatá na nerastné suroviny. Islamabad v tomto regióne už roky bojuje proti separatistickému povstaniu, v rámci ktorého militanti útočia na štátne sily, zahraničné investície a projekty v oblasti infraštruktúry. Pakistan obviňuje z účasti na týchto útokoch Afganistan, ktorý však akúkoľvek účasť na nich opakovane popiera, pripomenula AFP.