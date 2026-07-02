Premiér Robert Fico varuje: Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na výsledky žatvy

SENEC - Obrovské teplo a sucho budú mať negatívny vplyv na celkové výsledky žatvy v roku 2026. Zatiaľ je však predčasné robiť detailné závery, pretože žatva sa v podstate len začína. Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) to povedal v rámci štvrtkovej tlačovej konferencie na žatevnom výjazde na poli v seneckej mestskej časti Svätý Martin. Poukázal tiež na to, že pomerne významné budú regionálne rozdiely.
Opatrné očakávania úrody
„Hoci sa tešíme, že je žatva, musíme očakávať, že výnos zo žatvy možno nebude taký, aký bol v roku 2025. Ale rovnako nechceme robiť úplné závery, pretože žatva sa hodnotí až na samom konci, potom budeme podstatne presnejší,“ podčiarkol. Slovenskí poľnohospodári začínajú mať podľa jeho slov „vrásky na čele“ aj z toho, či budú mať dostatok krmovín a v akej kvalite.
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V súvislosti s pripravovaným rozpočtom Európskej únie (EÚ) bude SR podľa premiéra trvať na tom, aby sa nezmenšoval objem peňazí na spoločnú poľnohospodársku politiku. „Pokiaľ by niekto chcel tlačiť SR, aby v poľnohospodárskej politike prekročila červené čiary, čo ešte viac poškodí slovenské poľnohospodárstvo, využijem pri hlasovaní o rozpočte právo veta,“ zdôraznil Fico.
Plány na modernizáciu závlah
Avizoval podporu projektom verejno-súkromného partnerstva (PPP) v súvislosti so závlahovými systémami. „Budeme hľadať zahraničného investora, ktorý je pripravený zainvestovať obrovskú sumu, okolo pol miliardy, do výstavby a modernizácie závlahových zariadení,“ priblížil. Ako doplnil, slovenskí poľnohospodári by mali určitý čas tieto zariadenia v nájme, pričom po uplynutí dohodnutej lehoty by prešli do vlastníctva SR. Minister pôdohospodárstva Richard Takáč (Smer-SD) predpokladá, že v priebehu budúceho roka by sa mohla spustiť súťaž na partnera v rámci PPP projektu. Dôležitá bude podľa jeho slov aj komunikácia s EÚ.
Výpadky krmovín v regiónoch
Predseda Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) Jozef Šumichrast hovoril o relevantnom výpadku v oblasti krmovín. Potvrdil, že jednotlivé regióny sa významne líšia. Niektoré lokality hlásia podľa jeho slov výpadok na úrovni 50 percent. Celkové hodnotenie žatvy však podľa jeho slov zatiaľ nie je namieste. Úroda pšenice, jačmeňa a repky však bude podľa jeho slov na nižšej úrovni v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi. V zlom stave je cukrová repa a kukurica v oblastiach bez závlah.
Tohtoročná žatva sa začala veľmi skoro, v okrese Komárno už 10. júna. Ďalej však napreduje len pomaly. Dôvodom je počasie a rôzna vlhkosť obilia. Aktuálne je podľa informácií SPPK pozbieraná pravdepodobne len tretina hustosiatych obilnín a repky. Ďalší priebeh žatvy bude podľa komory závisieť predovšetkým od počasia a dozrievania jednotlivých plodín v rámci regiónov.