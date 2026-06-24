Fico na summite V4: Predstavil priority predsedníctva a plány na posilnenie spolupráce

BUDAPEŠŤ/BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v utorok (23. 6.) večer na oficiálnom summite predsedov vlád krajín Vyšehradskej štvorky (V4) v maďarskom Gödöllő prezentoval aj priority programu nadchádzajúceho ročného slovenského predsedníctva v tomto zoskupení, ktoré 1. júla preberie Slovensko od Maďarska.
Hostiteľom podujatia bol nový maďarský premiér Péter Magyar a na stretnutie okrem Fica pricestovali aj český premiér Andrej Babiš a poľský Donald Tusk. „Štyri krajiny musia mať ambíciu byť silné, máme 65 miliónov občanov. Nechceme byť len objektom rozhodnutí, ktoré prijíma niekto iný, chceme byť spolutvorcami týchto rozhodnutí a maximálne aktívni,“ povedal na spoločnej tlačovej konferencii predseda slovenskej vlády.
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Priorita konkurencieschopnosti EÚ
Fico predstavil štyri základné priority slovenského predsedníctva. Prvým je posilnenie konkurencieschopnosti Európskej únie a spoločné pozície aj pri novom rozpočte EÚ, ktorý začne platiť od roku 2028. „Musíme efektívne využiť zdroje kohézie na podporovanie konkurencieschopnosti Únie,“ uviedol premiér, podľa ktorého musí EÚ znížiť aj ceny elektrickej energie, čo bude mimoriadne presadzovať počas slovenského predsedníctva V4.
Rozširovanie Európskej únie
Druhým pilierom je politika rozširovania EÚ. „Sme svedkami, že okrem troch premiantov - Srbska, Albánska a Čiernej Hory sa otvorili prístupové rokovania aj s Ukrajinou. Chceme férový prístup, aby krajiny, ktoré sa chcú stať členským štátom EÚ, si splnili podmienky, ktoré sú nevyhnutné na vstup do Únie,“ zdôraznil premiér. Slovenská republika je pripravená sa podeliť o pozitívne skúsenosti pri vstupe do Európskej únie, dodal.
Praktická sektorová spolupráca je treťou prioritou. „Bude zameraná na obranu, obranný priemysel, boj proti nelegálnej migrácii, kde máme všetci problém s migračným paktom,“ uviedol premiér, ktorý sa chce počas predsedníctva venovať aj ochrane vonkajších schengenských hraníc, rozvoju spolupráce v zdravotníctve a doprave. Posledným, štvrtým pilierom sú podľa jeho slov ľudia a ich vzájomné kontakty. Slovensko bude naďalej podporovať Vyšehradský fond, ktorý už 26 rokov prepája ľudí.
Ľudia a regionálne väzby
Predseda vlády SR plánuje počas predsedníctva V4 prizvať na samit vždy jednu krajinu, aby to bolo stretnutie V4 +. Prvé takéto stretnutie by mohlo byť s Írskom, ktoré bude predsedať Rade Európskej únie. Premiér Fico vyzval krajiny V4, aby mali pred každým samitom EÚ koordinačné stretnutie, kde by dohodli svoje pozície. „Musíme dávať na stôl len témy, ktoré nás spájajú,“ zdôraznil predseda vlády.
Predsedovia vlád krajín V4, ktorí sa na summite stretli po dvojročnej prestávke, vydali v Gödöllő spoločné vyhlásenie, v ktorom opätovne potvrdili záväzok „oživiť a posilniť Vyšehradskú skupinu ako kľúčovú platformu pre regionálny dialóg a spoluprácu“.
Okrem iného deklarovali, že sa zamerajú na užšiu koordináciu v európskej politike a zhodli sa na tom, že úzka regionálna spolupráca je obzvlášť dôležitá v oblasti rozvoja regionálnej dopravnej a energetickej infraštruktúry, predovšetkým pozdĺž severojužnej osi. Na zvýšenie konkurencieschopnosti regiónu je potrebná intenzívnejšia spolupráca v oblastiach digitalizácie, umelej inteligencie, cezhraničnej kybernetickej bezpečnosti a digitálnych verejných služieb, píše sa vo vyhlásení premiérov krajín V4.