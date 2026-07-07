Detský festival Cibuláčik začína písať svoju históriu

Už o pár dní sa letisko v Holíči na jeden deň zmení na hlavné mesto detí zo Slovenska a Česka. Najväčší česko – slovenský detský festival Cibuláčik odštartuje už v sobotu 11. júla svoju cestu prvým ročníkom na mieste, kam už dlhé roky, prichádzajú prevažne ich rodičia za tou najlepšou hudbou a zábavou z oboch strán rieky Morava. Veľkému Cibula Festu sa tak „narodil malý syn“, ktorý je venovaný práve tým najmenším. A hneď úvodný ročník prinesie to najlepšie z detskej zábavy z oboch krajín.
Na hlavnom pódiu sa predstavia Miro Jaroš, Smejko a Tanculienka, Fíha Tralala, Štístko a Poupěnka, Maxim Turbulenc či obľúbený Flopy so svojou kamarátkou Fify, ktorí sú hviezdami detskej TV RiK. Okrem koncertov sa návštevníci môžu tešiť na obrovské množstvo atrakcií, program s animátormi, stretnutia a fotenie s rozprávkovými postavičkami, súťaže, tematické workshopy či rôzne interaktívne hry, sladké odmeny, darčeky a ďalšie prekvapenia.
„Chceli sme vytvoriť festival, na ktorom si každý člen rodiny nájde to svoje. Deti sa môžu tešiť na svojich obľúbených interpretov a množstvo atrakcií, rodičia zase ocenia komfort, bezpečné prostredie a moderné služby, ktoré im spríjemnia celý deň. Veríme, že sa Cibuláčik stane novou letnou tradíciou pre rodiny zo Slovenska aj Českej republiky,“ hovorí organizátor festivalu Vladimír Chrenka.
Pre všetkých bude k dispozícii bohatá gastrozóna, v ktorej organizátori mysleli aj na komfort pri platení a na ekológiu. V celom areáli bude fungovať bezhotovostný systém NFCtron, vďaka ktorému bude možné platiť jednoducho pomocou čipového náramku, ktorý si budú môcť návštevníci nabiť kreditom, či už na mieste bezhotovostne, ale aj hotovostne v eurách prípadne českých korunách, alebo pohodlne cez aplikáciu odkiaľkoľvek. Zároveň sa organizátori rozhodli upustiť od jednorazových plastových pohárov, ktoré nahradili vratnými. Časť pohárov bude v limitovanej edícii Cibuláčik s motívom festivalu a návštevníci sa budú môcť rozhodnúť, či si tento špeciálny pohár ponechajú, alebo ho vrátia.
Brány festivalu sa otvoria už v dopoludňajších hodinách a organizátori odporúčajú prísť s dostatočným predstihom, aby si rodiny mohli naplno vychutnať všetky koncerty, atrakcie a sprievodné aktivity. „Premiérový ročník Cibuláčika chce ukázať, že veľký festival môže patriť aj tým najmenším a ponúknuť nezabudnuteľný deň plný radosti, hudby a spoločných zážitkov. Začíname písať nový príbeh,“ dodal Vladimír Chrenka. Deti do 24 mesiacov, seniori nad 70 rokov a osoby so zdravotným postihnutím ZŤP S (osoby odkázané na invalidný vozík) majú vstup zdarma.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Viac informácií na Cibulacik.sk.
Vstupenky nájdete na Predpredaj.sk.
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