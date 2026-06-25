Fico odcestoval do Gdaňska: Ide na konferenciu ohľadom obnovy Ukrajiny

BRATISLAVA - Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) vo štvrtok odcestoval do poľského mesta Gdaňsk, kde sa zúčastní na medzinárodnej konferencii o obnove Ukrajiny. Informoval o tom tlačový odbor Úradu vlády (ÚV) SR.
Podujatie v Gdaňsku je hlavným medzinárodným fórom venovaným koordinácii medzinárodnej pomoci a investícií do povojnovej obnovy Ukrajiny a prvý raz sa koná v Poľsku. Podujatie organizujú vlády Poľska a Ukrajiny s cieľom zmobilizovať finančnú a politickú pomoc na povojnovú rekonštrukciu Ukrajiny.
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Ukrajinskú delegáciu povedie namiesto pôvodne avizovaného prezidenta Volodymyra Zelenského podpredsedníčka vlády a ministerka hospodárstva Julija Svyrydenková. Konferencia v Gdaňsku je už piatou konferenciou tohto typu a podľa viacerých médií bude aj najväčšou s rekordnou účasťou.