SaS kritizuje summit NATO: Tvrdí, že budú riešiť iba Ukrajinu

BRATISLAVA - Opozičná SaS tvrdí, že jedinou tému samitu NATO pre vládnu koalíciu je Ukrajina. Verejnosť sa podľa strany nedozvedela postoj Slovenska k navyšovaniu výdavkov na obranu či k téme naštartovania obranného priemyslu. Na utorkovej tlačovej konferencii to vyhlásil poslanec Národnej rady SR za SaS Juraj Krúpa.
„Dozvedeli sme sa, že jediným bodom pre túto vládnu koalíciu na samite je Ukrajina, ako keby sa tam neprerokovali aj iné témy, a o tých nevieme vôbec nič,“ povedal Krúpa s tým, že Slovensko nepozná názor prezidenta SR Petra Pellegriniho na ostatné témy, ktoré sa budú preberať na samite. „Budú sa riešiť závažné otázky globálnej bezpečnosti a obrany. Táto téma by mala rezonovať aj u nás na Slovensku,“ zdôraznil poslanec. Kritizuje prezidenta, že ide na samit s tzv. bianko šekom, „že má so všetkým súhlasiť“.
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Hrozba z Ruskej federácie
Na samite sa bude podľa Krúpu riešiť aj hrozba z Ruskej federácie, „ktorá je evidentná“, čo podľa neho vedia aj naši najvyšší ústavní činitelia, ale ignorujú to. „Nevieme, na čom sa v pondelok dohodli, ale prezident tam ide s prázdnym posolstvom od Roberta Fica,“ dodal poslanec. Slovensko podporí závery samitu NATO, zároveň však naďalej platí, že sa nebude podieľať na ďalších finančných príspevkoch ani pôžičkách určených na vojenskú pomoc Ukrajine. Informoval o tom prezident Peter Pellegrini, ktorý o samite diskutoval v pondelok (6. 7.) s predsedom vlády SR Robertom Ficom a ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom (obaja Smer-SD).
Na rozhodnutí podporiť závery samitu sa podľa Pellegriniho zhodli všetci traja politici. Samit NATO v tureckej Ankare sa začne v utorok a potrvá dva dni. Hlavná časť programu vyvrcholí plenárnym zasadnutím spojencov v stredu (8. 7.) v prezidentskom komplexe Bestepe. Samit hostí turecký prezident Recep Tayyip Erdogan. V Turecku sa samit NATO uskutoční druhýkrát v histórii.