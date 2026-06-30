Andy otvoril dvere auta a nastal ŠOK: Na sedadle ho čakal MEDVEĎ... VIDEO Všetko zachytili kamery!

STEAMBOAT SPRINGS - Dramatické chvíle zažil Američan Andy, ktorý sa stretol tvárou v tvár medveďovi vo svojom vozidle. Muž nespanikáril, našiel drevenú dosku a šelmu vyplašil von z kabíny.
V americkom mestečku Steamboat Springs v Colorade zažil muž nečakaný a poriadne adrenalínový moment. Keď otvoril dvere svojho pick‑upu, v kabíne ho čakal nepozvaný pasažier — medveď, ktorý sa pohodlne usadil na sedadle spolujazdca.
Incident zachytila domáca bezpečnostná kamera patriaca Justinovi Pickarovi. Na videu je vidieť, ako Andy Kerrigan prichádza k svojmu vozidlu a bezstarostne otvorí dvere. V tej chvíli sa však ocitne tvárou v tvár medveďovi, ktorý sa zrejme dostal do auta cez otvorené okno.
Kerrigan okamžite uskočil, prešiel pred auto a začal búchať na vozidlo, no šelma sa cez otvorené dvere neponáhľala von. Muž preto zvolil improvizované riešenie — zobral drevenú dosku a snažil sa medveďa zastrašiť, aby opustil vozidlo. Po chvíli sa mu to podarilo a zviera napokon vyskočilo von.
Napriek tomu, že medveď strávil v kabíne niekoľko minút, vozidlo nebolo vážne poškodené. Podľa Kerrigana išlo skôr o kurióznu situáciu než o skutočnú škodu. Pri incidente nedošlo ani k zraneniam. Zábery pripomínajú, že v oblastiach s výskytom medveďov sa oplatí nenechávať otvorené okná či dvere na autách, najmä ak vo vnútri zostane jedlo.