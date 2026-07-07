MIMORIADNE Mrazivý nález v bratislavskom jazere! Záchranári z vody vytiahli telo 20-ročného muža

BRATISLAVA - Policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II v utorok popoludní potvrdili nález tela bez známok života v areáli vodnej plochy Zlaté piesky. Ide o 20-ročného muža z Kirgizskej republiky, ktorého telo našli pod vodnou hladinou. Informoval o tom hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lukáš Pecek.
Presné príčiny, ako aj okolnosti smrti muža určí až zdravotno-bezpečnostná pitva. Vyšetrovaním tohto prípadu sa aj naďalej zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II.
Hovorca Správy telovýchovných a rekreačných zariadení (STaRZ) hlavného mesta SR Bratislavy Peter Filo informoval, že v utorok prijali informáciu o osobe vo vode v severnej, neplatenej časti jazera Zlaté piesky, mimo areálu prírodného kúpaliska STaRZ. Pripomenul, že kúpanie tu je na vlastnú zodpovednosť. „Naši plavčíci a záchranári okamžite vyrazili na miesto udalosti, kde sa spolu so zložkami integrovaného záchranného systému zapojili do záchrany a resuscitácie osoby,“ priblížil Filo. Ako doplnil, napriek maximálnemu úsiliu všetkých zasahujúcich zložiek sa život osoby nepodarilo zachrániť.
Polícia opätovne apeluje na občanov, aby boli pri návšteve kúpalísk a vodných plôch opatrní, nepreceňovali svoje sily a schopnosti a pred vstupom do vody nepožívali v nadmernom množstve alkoholické nápoje.