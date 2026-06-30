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Nebezpečné VIDEO z Tatier: Medveď sa bez okolkov prehrabával v odpadkoch pri obľúbenej chate!

Ilustračný obrázok
(Zdroj: Facebook/TATRY)
© Zoznam/mg © Zoznam/mg

VYSOKÉ TATRY – Priamo pri známej horskej chate Murowaniec na poľskej strane Tatier nasnímali medveďa hnedého, ako sa za úsvitu bez akéhokoľvek strachu prehrabáva v odpadkovom koši. Video z lokality Hala Gąsienicowa sa okamžite stalo hitom na sociálnych sieťach. Hoci autori príspevku situáciu pôvodne odľahčili vtipným komentárom o „kontrole kuchyne pred otvorením“, ochranári a odborníci dlhodobo upozorňujú, že podobné správanie divokých šeliem v bezprostrednej blízkosti turistických centier predstavuje vážne riziko.

Zábery zverejnené na populárnom tatranskom profile zachytávajú statné zviera, ktoré sa za ranného šera kŕmi odpadkami priamo pri frekventovanom horskom prístrešku PTTK Murowaniec. Autori príspevku síce situáciu komentovali s nadhľadom a medveďa žartovne označili za „michelinského inšpektora“, no zároveň v príspevku apelovali na turistov, aby boli počas ranných túr v tejto oblasti mimoriadne opatrní a ostražití.

Zdanlivo zaujímavé video však poukazuje na pretrvávajúci problém, s ktorým národné parky bojujú už dlhé roky. Prístup k nezabezpečenému odpadu totiž medvede láka čoraz bližšie k ľuďom.

Odborníci opakovane upozorňujú, že ak si medveď začne spájať oblasti okolo chát a prítomnosť ľudí s ľahko dostupnou potravou, postupne stráca prirodzený strach. Zviera, ktoré si zvykne hľadať potravu v odpadkoch, sa na tieto miesta vracia čoraz častejšie a časom sa môže začať nebezpečne približovať k samotným turistom.

Problém s takzvanými kontajnerovými medveďmi, ktoré strácajú plachosť, je veľmi dobre známy aj na slovenskej strane Tatier. Zásahový tím pre medveďa hnedého musel riešiť desiatky prípadov problémových jedincov, ktoré pravidelne navštevovali podhorské mestá a obce.

Viac o téme: OdpadkyPoľskoVysoké TatryMedveďMurowaniec
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Nebezpečné VIDEO z Tatier:
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Nebezpečné VIDEO z Tatier: Medveď sa bez okolkov prehrabával v odpadkoch pri obľúbenej chate!
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